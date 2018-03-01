3月1日，北京中赫國安俱樂部壯開了新賽季壯行會。主教練施密特、總經理李明以及8名新人共同出席。談到外界最為關心的引援調節費問題，國安俱樂部總經理李明表示：已經按照足協規定足額交納引援調節費。

之前外界一直稱巴坎布、巴埃拉的違約金、轉會費都高達幾千萬，媒體上曝光的數字也是各不相同，在今天的壯行會上也有媒體直接問到了這個問題，對此國安俱樂部總經理李明首先表示：俱樂部一直按照中超標準和中國足協規定來引援的，至於身價，是不是過度被外界解讀了，我不是很清楚。我們是按照計劃，按照規則來引援的。

之前關於比埃拉的轉會費，國安已經證實在1100萬歐元，也肯定按照這個數字交納調節費，但關於巴坎布的身價始終沒有一個明確的說法，對此李明也坦言：巴坎布的轉會費是有商業保密條款，但絕對沒有外界傳的那種轉會費說法，這是不存在的。巴坎布有自己到中國踢球的意願，調節費我們根據規則，已經按照足協規定足額交納引援調節費。（於靜）