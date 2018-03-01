利物浦VS紐卡斯

利物浦上輪主場大勝西漢姆，近四輪保持不敗，並且取勝其中三場。紐卡斯爾客場戰平伯恩茅斯，近四輪同樣不敗。本場兩隊實力相差懸殊，紅軍應會順利打出。推薦：3

熱刺VS哈德斯

熱刺近期賽事繁密，本周中的足總杯重賽對於球隊消耗不少。哈德斯菲爾德近期發揮略有起伏，升班馬保級壓力依然很大，不過此番客戰熱刺搶分機會不大。推薦：3

萊切城VS伯恩茅

萊切斯特上輪主場言和斯托克城，近四輪沒有勝績。伯恩茅斯主場戰平紐卡斯爾，近兩輪沒有勝績。本場萊切斯特存在過熱可能，防範紅櫻桃客戰搶分藍狐。推薦：31

沙爾克VS赫塔

沙爾克上輪客場擊敗勒沃庫森，近兩輪全部取勝。柏林赫塔客場逼平拜仁慕尼黑，近六輪僅輸掉一場。本場沙爾克必然求勝心切，小心柏林赫塔客場攪局。推薦：30

（肖爭）

（中國體彩報）