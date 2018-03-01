近日，前凱爾特人隊冠軍中鋒肯德里克-帕金斯的一番言論引起了人們的注意。帕金斯表示凱文-加內特才是當年那支凱爾特人隊最好的球員，這讓日前完成球衣退役的保羅-皮爾斯多少顯得有些尷尬。帕金斯的這番話也不禁讓人懷疑，加內特和皮爾斯究竟誰才是當年凱爾特人隊最好的球員？

帕金斯的觀點與勇士隊的全明星前鋒德雷蒙德-格林不約而同，格林曾經在一檔節目中公開炮轟昔日總決賽MVP得主保羅-皮爾斯，他認為保羅-皮爾斯是一個單核帶隊連季後賽都很難打進的球員，是凱文-加內特和雷-阿倫的加盟，才使得他品嘗到總冠軍滋味的。

格林說道：「人們已經忘了他曾經很難把球隊帶進季後賽，而且他每年都會陷入交易傳聞中。然後突然之間，加內特和阿倫的出現改變了一切，我們不能忘記這一點。」

格林的話實際上多少有些誇張的成分在裏面，的確，在加內特和阿倫到來的之前的2005-06賽季和2006-07賽季，凱爾特人隊都沒能打進季後賽，但這兩個失敗的賽季都是存在客觀原因的。

2005-06賽季，皮爾斯一人扛起球隊出戰79場比賽，場均砍下26.8分6.7籃板4.7助攻，並且在這一年連續第5年入選全明星。奈何隊內得分榜前4中除皮爾斯外的其餘3位全部受傷。這3人中，出場次數最多的里基-戴維斯也僅僅出戰了42場比賽。

2006-07賽季，皮爾斯倒下了，他整個賽季因傷只打了47場比賽，凱爾特人隊最終無緣季後賽也在情理之中。除了這兩個賽季無緣季後賽之外，在這之前的四個賽季中，皮爾斯率隊連續四年打進了季後賽，這一點絕不能被忽視。

其中在2000-01賽季，皮爾斯還率隊打進了東部決賽，但最終遺憾的以2-4負於如日中天的籃網隊。那一年是皮爾斯生涯的第四個年頭，那時候的他場均已經能夠貢獻26.1分6.9籃板3.2助攻1.9搶斷1.0蓋帽的華麗數據，攻防兩端都非常出色。

也就是說，皮爾斯並非格林所言「很難把球隊帶進季後賽」。在陣容健康的情況下，皮爾斯完全可以獨自將凱爾特人隊帶進季後賽。

在皮爾斯傷愈復出的2007年夏天，凱爾特人隊幾乎送走了大半支球隊，最終換來了加內特和雷-阿倫。加內特加盟凱爾特人隊時已經31歲，雷-阿倫則已經32歲，兩人當時都處在一個鬱郁不得志的狀態。

格林認為「是皮爾斯和阿倫讓皮爾斯品嘗到了總冠軍的滋味」，但實際上，也可以說是皮爾斯讓加內特和阿倫品嘗到了總冠軍的滋味。

那一個賽季三巨頭中表現最出色的人就是皮爾斯，他在總決賽的表現極為出色，在關鍵的第五戰中轟下了38分6籃板8助攻的華麗數據，最終率隊奪冠的同時捧起了FMVP獎杯。毫不誇張的說，沒有皮爾斯就沒有凱爾特人隊的第17座總冠軍獎杯。

格林與皮爾斯的恩怨由來已久，2016年夏天，凱文-杜蘭特離開雷霆隊轉投勇士隊。當時不少人對杜蘭特嗤之以鼻，皮爾斯也狠狠的批評了杜蘭特，並且表示現在新一代的球星們競爭意識下滑太嚴重。

格林當時就站出來為杜蘭特說話，並且炮轟皮爾斯：「我想他們怎樣才不討論同一個話題，皮爾斯又提了這件事，哥們，能不能消停一會兒。每個人都在曲解杜蘭特，他只是離開雷霆隊，然後加盟了我們，就這麼簡單。」

上賽季快船隊與勇士隊的比賽期間，格林就曾與皮爾斯噴起了垃圾話。作為著名的垃圾話大師，皮爾斯先噴格林根本防不住布雷克-格里芬。而格林則回應道：「你不可能會告別巡演的，他們可沒有那麼愛你。你以為你是科比嗎？」

上賽季是皮爾斯生涯的最後一個賽季，格林說出這樣的話多少有些不尊重這位未來的名人堂球員。而且，皮爾斯也從來沒有說自己想要得到一個退役巡禮，因此格林多少有些臆想的成分在裏面。就垃圾話的水平而言，格林的這句話水平並不高。

皮爾斯之後在推特上完美的回噴了格林，他說道：「73勝，然而你認為你們將會贏得那年的總冠軍。笑哭，3-1領先，額。」

自從勇士在2016年總決賽3-1領先並遭到騎士的逆轉之後，「3-1領先被逆轉」成為了勇士的心頭之痛。皮爾斯的這一次回應，可以說是非常完美。

皮爾斯絕對是能夠名垂NBA史冊的傳奇球星，無論他的歷史地位究竟如何，他都應該得到應有的尊重。

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（菜刀門掌門）