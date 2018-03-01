潘佳元足彩第18030期任九推薦：羅馬難敵那不勒斯北京新浪網 (2018-03-01 15:19)
02 利物浦VS紐卡斯
利物浦近期狀態十分火爆，紐卡斯爾情況不太樂觀，近期客戰鮮有勝績。主勝指數約為1.23，紅軍當勝。推薦：3
04 熱刺VS哈德斯
熱刺上輪客場小勝水晶宮，哈德斯菲爾德客場擊敗西布羅。主勝指數約為1.19，明顯偏低，本場熱刺可期。推薦：3
05 斯旺西VS西漢姆
斯旺西上輪客場負於布賴頓，西漢姆客場被利物浦擊敗。客勝指數約為2.95，西漢姆有機會，本場走兩頭。推薦：30
06 沃特福VS西布羅
沃特福德上輪主場小勝埃弗頓，西布羅主場負於哈德斯菲爾德。主勝指數約為2.12，客隊有望搶分。推薦：10
07 法蘭克VS漢諾威
法蘭克福上輪客場負於斯圖加特，漢諾威96主隊失手於門興格拉德巴赫。主勝指數約為1.82，建議防平。推薦：31
10 漢堡VS美因茨
漢堡上輪客場負於不來梅，美因茨主場言和沃爾夫斯堡。平局指數約為3.22，偏高，兩隊有望分出高下。推薦：30
11 沃爾夫VS勒沃
沃爾夫斯堡上輪客場戰平美因茨，勒沃庫森主場意外負於沙爾克04。客勝指數約為2.13，藥廠應會全身而退。推薦：10
13 拉齊奧VS尤文
拉齊奧上輪客場擊敗薩索洛，尤文圖斯客場小勝都靈。平局指數約為3.22，兩強相遇，兩隊無心平局。推薦：30
14 那不勒VS羅馬
那不勒斯上輪客場大勝卡利亞里，羅馬主場被AC米蘭擊敗。主勝指數約為1.59，那不勒斯可取三分。推薦：3
（中國體彩報）
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