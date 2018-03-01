潘佳元足彩第18031期任九推薦：亞特蘭大取勝在望北京新浪網 (2018-03-01 15:20)
●第18031期任選9場
01 曼城VS切爾西
曼城上周末在英聯杯決賽擊敗槍手捧杯，切爾西則是聯賽客場負於曼聯。主勝指數約為1.60，藍月亮應可不敗。推薦：31
03 科隆VS斯圖加
科隆上輪客場擊敗萊比錫紅牛，斯圖加特主場拿下法蘭克福。主勝指數約為2.38，科隆主場佔優應會搶分。推薦：31
04 切沃VS薩索洛
切沃上輪客場負於佛羅倫薩，薩索洛主場被拉齊奧擊敗。客勝指數約為3.12，略顯偏低，本場客隊也有機會。推薦：30
05 亞特蘭VS桑普多
亞特蘭大上周末和尤文圖斯的聯賽延期，桑普多利亞主場擊敗烏迪內斯。主勝指數約為1.79，主隊亞特蘭大可期。推薦：3
06 貝內文VS維羅納
貝內文托上輪客場負於國際米蘭，維羅納主場拿下都靈。主勝指數約為2.01，較為看好貝內文托搶分。推薦：31
07 都靈VS克羅托
都靈上輪客場負於維羅納，克羅托內主場被費拉拉擊敗。主勝指數約為1.43，偏低，都靈有望拿到三分。推薦：3
08 烏迪內VS佛羅倫
烏迪內斯上輪客場負於桑普多利亞，佛羅倫薩主場小勝切沃。平局指數約為3.22，偏高，兩隊應分高下。推薦：30
09 AC米蘭VS國米
AC米蘭上輪客場力克羅馬。國際米蘭主場拿下貝內文托。主勝指數約為2.35，米蘭德比戰看好紅黑軍團不敗。推薦：31
14 馬賽VS南特
馬賽上輪客場負於巴黎聖日爾曼，南特主場被亞眠擊敗。主勝指數約為1.51，較為看好馬賽取勝。推薦：3
（中國體彩報-潘佳元）
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