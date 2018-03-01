阿布半全場重點推薦：切沃半場平為先北京新浪網 (2018-03-01 15:21)
切沃VS薩索洛
Bwin上半場指數為3.10 1.95 3.60，Bet365上半場指數為3.10 2.05 3.60。平局指數均居於低位，兩隊上半場有望握手言和。
亞特蘭VS桑普多
Bwin上半場指數為2.30 2.15 4.75，Bet365上半場指數為2.37 2.25 4.75。各項指數分佈相對均勻，凸顯上半場主勝賽果。
貝內文VS維羅納
Bwin上半場指數為2.50 2.15 4.10，Bet365上半場指數為2.62 2.20 4.00。客勝指數居於高位，維羅納上半場無望領先。
都靈VS克羅托
Bwin上半場指數為1.95 2.30 6.25，Bet365上半場指數為1.95 2.37 7.00。客勝指數居於高位，克羅托內上半場無望領先。
烏迪內VS佛羅倫
Bwin上半場指數為3.75 2.00 2.90，Bet365上半場指數為3.60 2.10 3.00。主勝指數偏高，烏迪內斯上半場無望領先。
AC米蘭VS國米
Bwin上半場指數為2.95 2.00 3.70，Bet365上半場指數為3.10 2.05 3.60。主勝指數存在分歧，AC米蘭上半場無望領先。
（中國體彩報-阿布）
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