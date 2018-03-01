[環球時報-環球網報導 記者 倪浩]在將自己「打扮」成貿易全球化受害者之後，美國政府開始四處出擊，頻繁採取反制措施，一年間僅「雙反」調查就立案多達102起。

本周三，美國商務部一份文件顯示，自2017年1月20日總統特朗普上任至2018年2月26日的一年多時間內，美國共對全球各國發起多達102起「雙反」調查，這一數據比奧巴馬任期最後一年52起貿易調查多了50起，數量上飆升近一倍。根據美國商務部的披露，目前美國對全球各國仍在執行的雙反貿易「裁製」多達424例。

其中，已互為第一大貿易國的中美之間因為高達數千億美元的雙邊貿易額，而導致雙方貿易摩擦不斷，中國也因此成為美國貿易「制裁」的重災區。此前美國一直維持著對中國貿易救濟調查數量的第一名，直至2016年被印度超過。

除了在世界貿易組織（WTO）規則下雙反調查之外，美國還頻繁使用國內法律，採取單邊行動挾制中國貿易。其使用國內法對中國發起的337調查也達到了歷史巔峰狀態。根據美國科文頓·柏靈律師事務所剛剛發佈的報告， 2017年美國立案的涉及中國企業的337調查數量達到22起，是中國加入WTO以來最高的一年。

另外，2017年美國政府還祭出20年間基本處於閑置狀態的301條款，將矛頭對準中國科技行業，而去年針對中國太陽能企業的201條款同樣出於國內法律。

不僅如此，美國政府還在調整相關主管部門的職能，以尋求更為全面的封堵措施。根據英國《金融時報》3月1日報導，特朗普在強化美國外國投資委員會（CFIUS）的職能，以戒防來自包括中國在內的外部投資。《金融時報》稱，美國外國投資委員會的創立就是為了審查入境外國投資是否有可能威脅國家安全，強化其職能這一舉措瞄準的主要目標是中國。

事實上，不僅瞄準中國，美國政府貿易保護主義傾向是在全球範圍內四處出擊。比如，美國先是堅決退出跨太平洋夥伴關係協定談判（TPP），后再揚言退出北美自貿易協定（NAFTA），並多次質疑WTO在國際貿易中的作用。而最新的消息顯示，美國還將修改韓美自由貿易協定（KORUS）。

美國政府在貿易上的反全球化作法引起全球範圍內的質疑，並引發美國國內產業界的廣泛憂慮。反對者認為這種做法一來會破壞經濟全球化趨勢，二來將損害美國國內企業的利益。但目前的信息顯示出，美國政府仍將沿著該方向繼續向前邁進。