【環球網報導 記者 王莉蘭】法國「歐洲時報」2月28日援引義大利《共和國報》報導稱，義大利佛羅倫薩一所警局的營房內日前發生爆炸並引發火災，事故造成一名警員不幸喪生。

義大利當地時間2月25日下午16點30分左右，佛羅倫薩一所警局的一間營房內發生爆炸，隨後燃起大火。事發後，火警迅速趕到現場，但當消防人員進入起火的房間后，發現房間內的警員已然死亡。

報導稱，遇難警員現年52歲，是卡拉布里亞大區人。當天他剛剛結束執勤，與一名同事一起回到警局。隨後他獨自前往位於營房一層的更衣室，不久后那裡便發生了爆炸。

引起此次爆炸的原因目前尚不明確。現場目擊者表示，當時先聽到一聲巨大的爆炸聲，隨後還伴有一系列小的爆炸。據調查人員初步估計，遇難警員當時獨自在房中無法脫身，最後不幸身亡。但死者究竟是死於爆炸，還是死於吸入濃煙而導致的窒息，尚需等待屍檢結果才能最終確定。