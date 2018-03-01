「東方怪獸」寒潮持續籠罩歐洲 地中海小島降雪北京新浪網 (2018-03-01 15:05)
【環球網報導 記者 王莉蘭】瑞士資訊2月28日援引法新社報導稱，北極四周氣溫反常上升創新高，使歐洲籠罩在一股極地南下的寒氣中，連地中海上氣候向來和煦宜人的科西嘉島與卡普里島都降下皚皚白雪。
據報導，西班牙料將迎接更多降雪，加泰羅尼亞地區的校車服務也被取消。西屬迦納利群島受到強風吹襲，學校已經停課。
英國小報形容這波寒潮為「東方怪獸」，荷蘭稱它為「西伯利亞之熊」，瑞典媒體則使用「雪炮」一詞。
報導稱，倫敦27日已有大雪，英國氣象局預報指出，積雪可能將造成部分鄉村地區斷電數日。英國航空公司取消了約60趟倫敦希思羅機場起降航班。
義大利民眾則對各地的列車停駛問題日益不滿。由於義大利鐵路並無裝設除冰裝置，鐵路部門只能依賴人工清除冰雪。
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