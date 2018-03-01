華研攜手網易雲音樂 達成戰略合作中央社 (2018-03-01 15:12)
（中央社記者吳家豪台北2018年3月1日電）文創股華研（8446）今天發布重大訊息，宣布與杭州網易雲音樂科技有限公司簽署策略合作協議，雙方展開深度合作，預期音樂用戶範圍擴大及深度合作推廣，對財務業務有正向影響。
華研副總經理李首賢表示，雙方將在華語音樂的宣傳推廣和原創音樂人的扶持培養，展開多樣化的合作，包括線下演出、原創內容打造、原創音樂人發掘和推廣等，並將與其他數位音樂平台合作，推廣優質音樂，為廣大用戶提供音樂服務。
李首賢強調，網易雲音樂有數億用戶、數萬原創音樂人，結合音樂與社群互動，且合作其他數位音樂平台，有助增進華研音樂的推廣及原創內容的開發。（編輯：黃國倫）
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