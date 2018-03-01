▲女子紋眉慘遭毀容，雷射除疤也不一定能見效。（圖／爆廢公社網站）

女性愛美是天性，越來越多人選擇做微整形。近日，台南有一名女子到佳里某紋眉店進行紋眉，店家表示她的眉型太低，必須用膚色顏料洗掉重改，沒想到顏料竟然附著在皮膚上，導致後來多了兩條「膚色眉毛」，讓她既崩潰又無奈。

原 PO 在臉書社團「爆怨公社」分享，朋友於 2 月 6 日到台南佳里某間紋眉店紋眉，一開始都有進行溝通，就放心給店家用，店家認為她原來的眉型太低，要洗掉重改，於是用「膚色顏料」蓋去原本的眉毛來矯正眉型，結果全部弄完後才跟她說原本洗掉的位置會色素沈澱，導致多了兩條膚色眉毛，讓朋友崩潰直呼：「根本毀容」。

▲她到台南佳里某紋眉店紋眉，店家說她眉型太低，要用膚色顏料洗掉重改，結果事後顏料竟然附著在皮膚上，導致後來多了兩條「膚色眉毛」。（圖／爆廢公社網站）

女網友指出，過了兩個禮拜後，眉毛結痂掉了，但洗掉的舊眉依舊在，打電話詢問店家怎麼可能會掉？店家卻表示到醫美雷射才能除去，事後叫她自行去皮膚科打雷射，並表明自己最多只願意賠償 1000 元，她憤而嘆道：「位置也不對，完全毀掉了！只能自認倒楣，去找別間處理。」、「現在整個眉型都走經了，全部修復費用還得自己承擔。」

皮膚科醫生研判，即便做了雷射除疤，皮膚上的色素沉澱也未必能完全淡化，這也是她最擔心憂愁的部分。

▲紋眉失敗，自掏腰包雷射除疤還不一定有用。（圖／爆廢公社網站）

更誇張的是，女網友向店家表明「會幫她宣傳讓她紅」，竟還反遭店家嗆聲「不缺妳這個客人！」說她態度差，收她多少錢而已？網友則是無奈表示，重點不是錢的問題，而是眉毛毀掉花錢還不一定能復原，「若一開始有先告知說會有疤痕的風險，我會白癡到還傻傻給妳用嗎？店家就是沒說！沒說！沒說！」

此文一出也引來網友熱議「毀容了......」、「QQ饅頭」、「可是瑞凡......我們回不去了-.-」、「花錢消災@@」、「店家好囂張 一定要讓她紅！」、「這眉型也太誇張了吧！高低眉耶！這家技術真的是恐怖地雷」、「別傷心 趕快找別間看看能不能補救」。