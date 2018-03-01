花蓮震後台鐵觀光專列首發 48人遊花蓮中央社 (2018-03-01 14:58)
（中央社記者李先鳳花蓮縣2018年3月1日電）花蓮地震重創花蓮觀光產業，台鐵配合觀光局推出觀光專列，今天上午載著48名首發團旅客從台北抵達花蓮站，展開2天1夜的旅遊，希望能帶回「花蓮依然美麗」訊息，重燃遊客信心。
花蓮是觀光大縣，有豐富且多元的自然、人文觀光資源，全縣近八成的就業、產業與經濟活動都直接或間接與觀光相關。2月6日深夜發生的花蓮地震雖然讓市區出現災損，但花蓮中、南幾乎不受震災的影響，卻嚴重打擊海內外遊客對於花蓮的觀光信心。
原定2月10日首航的台鐵觀光專列「洄瀾之心」，被迫延至7月發車，在「洄瀾之心」未啟航前，台鐵每天加開台北往返花蓮各1列次的直達普悠瑪專列，盼帶動旅客遊花。
居中協調的立委蕭美琴表示，觀光專列能讓團體旅客不受一般訂票的時間及人數限制，並讓民眾都能買到車票來花蓮旅遊，專列主要就是為分流返鄉跟團體旅客，方便旅客有訂房就能買到車票。
太魯閣國家公園立德布洛灣山月村負責人鄭明岡說，地震之後花蓮觀光「慘」業苦不堪言，台鐵加開普悠瑪觀光列車，多數遊客依然信心不足，在地業者集合起來，安排這次2天1夜踩線行程，帶領參加的旅遊業者，走訪白楊步道、清水斷崖、七星潭等地，瞭解花蓮景點依然美麗。
帶隊導遊陳照明說，自己是花蓮女婿，過去曾在統帥飯店工作過，因為地震受創的花蓮觀光也很慘澹，所以會把這次所見所聞帶回去，鼓勵遊客到花蓮來玩。
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