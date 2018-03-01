▲踏出了舒適圈規劃自助旅行，讓人感到無限挑戰與燒腦。（圖／pakutaso）

什麼！明(2019)年的春節連假會有九天？是不是已經開始著手規畫行程了呢，由於近期台幣升值，美金、日幣雙雙下跌的推波助瀾，觀光局統計資料就顯示，今年春節連假，前往美國、日本的遊客較去年同期預估成長超過6%之多！其中選擇自助旅遊的比例，更是一年比一年節節升高。隨著網路資訊發達，在海外也能輕鬆利用手機或旅遊APP查詢及安排行程，這也使得20-40歲跟團比例逐年下滑，國人傾向擁有自己「獨一無二」的專屬假期，成為無法抵擋的主流。

自助旅行帶來的量身訂做假期固然迷人，但踏出了舒適圈，規劃吃、住、交通，加上語言不通、習慣差異、交通租賃、住宿法規等種種變因，讓人感到無限挑戰與燒腦。日本曾流行一個詞---「成田分手」（なりたりこん），指的是許多新婚夫妻或情侶，在第一次一起出國沿途充滿爭執與不快，回國後，在機場就分手了。想避免開心出遊、卻不歡而散的憾事發生自己身上嗎？想要一趟輕鬆規畫、快樂回家的自助旅遊嗎？

堪稱史上最簡單、難怪已受全世界破百萬旅客狂推的「TripAdvisor」，舉出旅途中最常發生的五大狀況，教大家迎刃而解的教戰守則。

【狀況1】飯店圖片與現實落差太大

引爆指數：★★★

住宿舒服與享受是旅行重要環節之一！明明網站照片五顆星，到現場卻充其量只是五顆燈…除傻眼貓咪，人已在國外的你，也只能硬著頭皮住下去。

【TripAdvisor有解！】超過6億筆評價與廣大網友實拍照，再配合網站上超過9800 萬張由旅客分享的圖片合輯而成的360 度全景圖片，窺探世界各地飯店的內部環境，落差KO。

▲飯店住宿品質很重要，5顆星還是5顆燈要看清楚，避免乘興而往、敗興而歸。（圖／合成圖）

【狀況2】瘋狂迷路、旅伴卻死不問路

引爆指數：★★★

迷路、地圖看不懂、又急又餓時，最恨旅伴拉不下臉開口問路！寧可在原地打轉鬼打牆，也不願相信「道路長在嘴巴上」的老生常談！

【TripAdvisor有解！】在出發前下載TripAdvisor的評論、圖片和城市地圖，然後在沒有數據連接時可隨時利用這些資訊，以避免昂貴的漫遊費用。也可利用搜尋「附近」的功能，尋找鄰近的飯店、餐廳和景點，這樣便不會浪費時間做任何沒有高評價的事，亦可把時間留給欣賞美景吧。

▲出國迷路，網路又不通怎麼辦？（圖／pakutaso）

【狀況3】旅遊書推薦餐廳，怎麼沒照片看起來好吃？

引爆指數：★★★★

明明照片看來垂涎三尺、排隊萬人空巷，特地朝聖卻發現是給相機吃的、不是人吃的…失望程度，足以讓整趟旅程留下大大汙點！

【TripAdvisor有解！】五分評等、真實圖片和評論讀一輪，讓好胃口留給真美味。

▲TripAdvisor的獨家分類功能，能將你的專屬行程迅速統整，通通不踩雷！（圖／翻攝自TripAdvisor）

【狀況4】行程表遺失、網路又掛掉

引爆指數：★★★★★

精心安排好行程表，到國外發現不見！若剛好又在網路不發達的城市，真會讓人急到哭出來啊！

【TripAdvisor有解！】獨創「我的旅程」保存和安排行程，又可於出發前下載TripAdvisor 的評論、圖片和城市地圖，只要手機在手，沒有網路依然可以暢通無阻。

▲旅行最害怕行程表遺失，難不成要在車上大打出手？（圖／pakutaso）

【狀況5】花錢期待享受最頂級最好的住宿體驗，但卻事與願違

引爆指數：★★★★★

給了天價的價錢，但只能住到一間普通的飯店，這不是賠了夫人又折兵嗎？

【TripAdvisor有解！】除了用戶的實體照，使用TripAdvisor的「超值」排序，你便可以根據評級、價格、預訂熱門程度、品牌親和度、位置，以及你的旅行喜好等條件找到合適的飯店，絕對是信心之選。

TripAdvisor超過六億筆真實評價、750多萬家住宿、航空公司、餐廳、景點…讓你的旅遊計畫能夠更精準、再也不燒腦！比起編輯過、美輪美奐的旅遊書更值得信任與參考！另外TripAdvisor獨家的分類功能，能將你的專屬行程迅速統整；不論是好吃、好玩、離線地圖、住宿…通通暢行無阻。

▲目前TripAdvisor擁有超過六億筆真實評價，更提供曾經評論過的FB好友提示，讓你更容易擁有無地雷的盡興之旅！（圖／翻攝自TripAdvisor）