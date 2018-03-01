（中央社記者陳葦庭台北1日電）去年來台觀光客再次突破千萬大關，不過，全國商總暨觀光旅館公會理事長賴正鎰今天指出，去年客房營收、平均房價和平均住房率減少，應注意這三項警訊。



全國商總暨觀光旅館公會今天舉辦新春記者會，理事長賴正鎰在會中指出，世界觀光組織（UNWTO）上月公布「2017年跨國旅遊觀光人次」的調查，國際遊客人數達13.22億，比2016年成長7%，是全球旅遊業近7年來最美好的一年。



他說，儘管國際旅遊業景氣好，但台灣觀光業去年卻是跌跌撞撞，陸客去年和2016年相比大幅減少22.2%，儘管東南亞相對大幅增長，兩者消長後，只較2016年增4萬9322人次，達1073.96萬人次，微幅成長0.46%，政府可說是苦心經營維持在千萬人次。



賴正鎰說，陸客2017年來台為273.2萬人次，較2016年減少77.9萬人次，年減22.2%，來台自由行陸客為105.3萬人次，已經超過團客的84.4萬人次，若以陸客在台每人每日消費金額232.1美元，平均停留7天計算，去年觀光營收少了約台幣400億元。



他分析，來台國際觀光客的變化，也影響了國內觀光旅館營收，觀光旅館公會統計，2017年觀光旅館總營收589.3億元，較2016年僅增1280萬元，對業者來說，一例一休增加營業成本，收入未見具體增加。



若從單項收入分析，客房營收為256.1億元，較2016年減少9427萬元，平均房價為3771元，較前一年也減少了56元，平均住房率64.84%，下降1.55%，他認為「三大指標同時衰退」是值得注意的警訊。



他表示，亞太地區旅遊市場去年變化太大，廉價航空、OTA網路業務行銷、國際匯率與政治因素都在影響台灣觀光產業，彼此間息息相關，呼籲政府加速提高觀光局地位為觀光署，擴大編制與預算，「組團隊才能打國際賽」。（編輯：李錫璋）1070301