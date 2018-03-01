心靈互動 城中美術會在葫蘆墩辦藝術展NOWnews今日新聞 (2018-03-01 15:13)
成立逾22年的城中美術會，3月1日起至25日在葫蘆墩文化中心辦理會員展，涵納水墨、油畫、膠彩、水彩、雕塑、素描、押花等中西工藝美術；作品展現經過多位藝術名家、專業畫家指導，詮釋自我風格的繪畫境界，盼與藝文同好心靈互動，並鼓勵廣大民眾浸潤藝術之美。
會員李宜蓉一幅思古悠情的牡丹畫作「懷念京城」，因受到傳說中極愛牡丹的武則天卻於賞花時未見盛開之姿，怒而下令火焚剷盡、貶棄至洛陽的故事所感；獨具巧思描繪出繁華落盡卻不失本質的凋零美感，不同一般富麗貴氣、風華正茂的花卉形貌，為涵蘊千古情懷的擬人化心靈創作。
鄉土畫家陳平貴的「晉香」，取材鹿港天后宮廟會儀式，赤紅炭火、光影硝煙，體現信徒對媽祖的虔誠願念。從事押花教學的張秀滿，將平日登山隨手拾獲的花卉集結創作成5層立體押花作品「初夏夜色」。77歲的徐端正的「桃園三結義」、「彌勒佛」及「財神爺」，精謹細膩的工筆畫豐彩鮮麗，具有濃郁臺灣民間色彩的審美意趣。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【HOME MALL-自然梧桐】2.7尺推鏡化妝台
- Tonia Nicole東妮寢飾 晨光香頌精梳棉兩用被床包組(特大)
- 蓁愛 純古法陶甕 虱目魚精禮盒 80mlx10包/盒
- 【obis】置物架/波浪架/收納架 多功能六層架(120*45*180)
- TISSOT力洛克優雅機械錶(T41645383)-白貝/39.3mm
- TISSOT Flamingo 經典純粹石英女錶-珍珠貝x雙色版/26mm
- HAMILTON Khaki Pilot 大錶徑飛行機械腕錶-IP黑/46mm
- 【SingBee】小哈佛成長桌+皇家上層書架+136成長椅(粉色/藍
- 【BURBERRY】基本款經典格紋喀什米爾圍巾(淺灰粉藍)
- 【桐趣】雋臻傳世-經典簞笥衣櫃(職人手工)
泰福生技涉內線交易 元富證總座遭約談【中央社】
「泰安櫻花季」24日開跑 警方加強周邊交通疏導管制【NOWnews今日新聞】
17歲嫁來台灣 華籍越南女子離婚後找到新「暖男」【台灣好新聞報】