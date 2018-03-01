▲徐端正展出作品「桃園三結義」、「彌勒佛」及「財神爺」，具有濃郁臺灣民間色彩的審美意趣。（圖／記者黃玿琮攝2018.3.1）

成立逾22年的城中美術會，3月1日起至25日在葫蘆墩文化中心辦理會員展，涵納水墨、油畫、膠彩、水彩、雕塑、素描、押花等中西工藝美術；作品展現經過多位藝術名家、專業畫家指導，詮釋自我風格的繪畫境界，盼與藝文同好心靈互動，並鼓勵廣大民眾浸潤藝術之美。

會員李宜蓉一幅思古悠情的牡丹畫作「懷念京城」，因受到傳說中極愛牡丹的武則天卻於賞花時未見盛開之姿，怒而下令火焚剷盡、貶棄至洛陽的故事所感；獨具巧思描繪出繁華落盡卻不失本質的凋零美感，不同一般富麗貴氣、風華正茂的花卉形貌，為涵蘊千古情懷的擬人化心靈創作。

鄉土畫家陳平貴的「晉香」，取材鹿港天后宮廟會儀式，赤紅炭火、光影硝煙，體現信徒對媽祖的虔誠願念。從事押花教學的張秀滿，將平日登山隨手拾獲的花卉集結創作成5層立體押花作品「初夏夜色」。77歲的徐端正的「桃園三結義」、「彌勒佛」及「財神爺」，精謹細膩的工筆畫豐彩鮮麗，具有濃郁臺灣民間色彩的審美意趣。