（中央社記者劉冠廷台北1日電）故總統蔣中正棺柩遭潑漆，中國國民黨立委蔣萬安今天說，如此激烈且逾越法律的行為，是無法被台灣社會認同的，感到非常痛心；至於移靈與否，他則說，這必須由家屬共同決定。



桃園慈湖陵寢昨天發生獨派團體以紅漆潑灑故總統蔣中正棺柩事件。身為蔣家第四代的蔣萬安今天告訴中央社記者，如此激烈且逾越法律的行為，是無法被台灣社會認同的，他感到非常痛心與遺憾，這樣的行為只會加深台灣社會的對立，無助於和解。



至於有關是否移靈的問題，蔣萬安表示，移靈與否必須由家屬共同決定，也必須尊重家屬中長輩的意見與意願。



他也說，過去包括政府與家屬有討論過移靈到五指山，且地點也都有安排與規劃，就他的了解，這些家屬都有討論，但還無法達成共識，因為牽涉的層面很廣。（編輯：張均懋）1070301