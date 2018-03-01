年初火箭與快艇交手引發衝突，今(1)日火箭再次作客來訪，不過上次「拖堵」風波導火線之一的Blake Griffin已經被賣到活塞，而賽前火箭總教練也表明不會再有衝突，本場就看火箭「HP雙核心」聯手拿下47分輕鬆以105:92大勝。

火箭一哥James Harden首節就攻下17分，比快艇全隊12分還高，火箭也打出34:12的領先，快艇雖在第二節回神攻下31分，但火箭依舊保持高檔，易籃再戰，快艇雖有幾波攻勢，但火箭隨及回敬，最終火箭豪取本季第2次14連勝，穩坐聯盟第1寶座。

「HP雙核心」Harden拿下全場最高25分7助攻，Chris Paul繳「雙十」22分14籃板，上回暴走遭禁賽的Trevor Ariz今天先發拿下11分，除此之外替補上陣的Eric Gordon挹注22分。

終止2連勝的快艇此役同樣4人得分上雙，Tobias Harris攻下最高24分，替補出賽的Montrezl Harrell貢獻次高22分，新艇長「魯長老」 Lou Williams則是僅拿到13分，是自去年12月以來的新低，無緣幫助快艇扳平戰局。

有趣的是，根據美媒在推特上發出，火箭的更衣室門口被貼上了黃色警示膠帶的照片，火箭總經理Daryl Morey看到更在下面點讚回應，看來這次為了「防患未然」再起衝突，洛城做了相當多的準備。