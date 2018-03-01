isCar！2017年Porsche Panamera為品牌中銷售成長最快速的車型，就連台灣道路上也經常見其帥氣的身影，然而許多車迷朋友們更期待的，則是本次全新登台的Sport Turismo車型，以3款汽油＋2款油電豐富的動力編成，開價536萬起，擁有更實用的「獵旅」Panamera！

Panamera Sport Turismo 乃是基於 Panamera 平台下衍生出的新作，在保有肌力線條的同時，賦予更為實用的車格設定，外觀尺碼 5,049 ✕1,937✕1,428 mm 以及2,950mm 的軸距，可看出基於短軸車型而來，不過多出來的C柱空間，卻可賦予其更彈性的機能變化，並成為首款具有4+1乘坐設定Panamera，在高貴之餘富有些許 Out door 性格，保時捷將其稱為「獵旅」名符其實。

Porsche Panamera Sport Turismo

台灣售價編成

Panamera 4 Sport Turismo：536萬

Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo：616萬

Panamera 4S Sport Turismo：788萬

Panamera Turbo Sport Turismo：1056萬

Panamera Turbo SE-Hybrid Sport Turismo：1258萬

在幻化為獵旅的架構條件下，Panamera Sport Turismo 仍保留自動可變式後擾流尾翼機構，成為同一唯一擁有可變尾翼的車型，在不同行車模式下，可提供多種角度變化，創造不同的下壓力表現，若時速達到 170 km/h 以上時還可增加角度提升高速行駛穩定性；若將行車模式切換至Sport 或 Sport Plus，尾翼在 90 km/h時便會達到最大上升幅度，可提供最多 50 kg 的額外下壓力。

Panamera Sport Turismo 「獵旅」誕生便是為了機能性而來，出色的承載空間自然是重點，對比標準Panamera車型多出 20 公升的行李廂空間，並有 520 公升的基本乘載能耐，在後座倒平狀態下可擴充至 1,390公升；而 PHEV 動力系統 的Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo車型，則是因電池模組的空間佔用，而縮減為 425 公升與1,295 公升。

除了B柱後行李箱空間的變化，其4+1座的配置也成為車系首例，後座第二排透過 2+1設計，讓兩側維持獨立座椅造型，得以延續優異的乘坐支撐性。

Porsche Panamera Sport Turismo

動力編成

Panamera 4 Sport Turismo：536萬

最大馬力：330hp/450Nm

百里加速：5.3秒

極速：259km/h

Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo：616萬

最大馬力：462hp/700Nm

百里加速：4.6秒

極速：275km/h

Panamera 4S Sport Turismo：788萬

最大馬力：440hp/550Nm

百里加速：4.2秒

極速：286km/h

Panamera Turbo Sport Turismo：1056萬

最大馬力：550hp/770Nm

百里加速：3.6秒

極速：304km/h

Panamera Turbo SE-Hybrid Sport Turismo：1258萬

最大馬力：680hp

百里加速：3.4秒

極速：310km/h

動力陣容方面，Porsche Taiwan提供多達五種汽油＋油電規格選項，在4、4S、4 E-Hybrid等級上頭，皆是採用V6雙渦輪增壓引擎，以渦輪擺放於V夾角中來提升增壓效率，在性能等級方面，雖然在油電共軌加持下，4 E-Hybrid擁有最高的馬力輸出，不過因車重增加緣故，因此4S仍是V6陣線中最強悍者，擁有百里加速4.2秒的表現，同時也是最貴的六缸車型。至於更強悍的Turbo版則是採用V8旗艦動力，輸出由狂傲的550hp起跳，最強悍的Turbo SE-Hybrid更坐擁680hp的綜效馬力，百里加速僅需3.4秒、極速可達310km/h，以台灣市場來說也是Panamera旗艦、彌補轎跑版本Turbo SE-Hybrid空缺，售價自然也達1258萬大關！