isCar！甫於去年九月以均衡配置與十足的科技感受，獲取眾多國內消費者親睞的 Luxgen U5，車廠於農曆年後再追加「個性化車貼」、「客製化內裝配色」的首創服務，即日起以 25,000 元的優惠價格即可享原價 45,000 元的超值配備！

以本土設計、國產製造，在台灣市場上即具備有相當優勢 Luxgen，如今追加釋出國內首見的「客製化服務」，於 U5 上主打紅藍雙色塗裝，消費者可自由選擇「FUN玩雙色」，更可依照喜好搭配紅/黑、藍/黑客製版內裝配色、三種獨特造型「車身貼紙」、酷炫「撼動重低音喇叭與炫藍升降高音喇叭」、電動天窗、原廠「車載導航4.0」等，打造U5專屬運動風格與舒適的駕馭空間。另外，針對AR環景版或旗艦HiFi版也推出雙色客製車(烈焰/風暴版)，消費者可以25,000元擁有總價值高達45,000元的「紅/黑」或「藍/黑」客製版內裝配色、「FUN玩雙色」、獨特造型「車身貼紙」與原廠「車載導航4.0」系統。

而因應狗年，Luxgen 體認到毛小孩已成為現代家庭重要的成員之一，特別為毛小孩開發客製化配件，只要加購價10,000元，就可以用心愛的毛小孩照片來打造多種專屬配件，包含造型車貼、車內飾板、座椅抱枕、頸枕、12吋螢幕客製桌面、毛小孩專屬音樂等，還可加購寵物專用包、寵物專用雨傘等配備。

▲ Luxgen U5 毛小孩客製版

為演繹「我的U5 由我創造」概念，品牌還特別規劃由食尚玩家節目主持人哈孝遠與巴鈺共創 U5 專屬車款，進行為期三週的「U5紅藍大對抗 投票集氣我挺你」網路活動，從3/8(四)起至3/31(六)止，只要登入臉書個人帳號並前往 Luxgen 臉書粉絲專頁，投下你最喜愛的U5，每週從票數最多的一方抽出1位幸運得主，就可獲得超高人氣Nintendo Switch紅藍遊戲機。