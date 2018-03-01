isCar! 在不斷流出偽裝照及預告影片後，Audi 終於公佈了新一代 A6 的完整訊息，全新的設計與更豐富新穎的配備，結合了A8、A7 兩者風格，新一代 A6 可說是優雅與運動兼具，實車將於今年日內瓦車展中正式亮相。

代號 C8 的全新 A6 車身尺碼上較上一代有些許增加，長寬高分別為 4939mm x 1886mm x 1457mm，軸距為 2924mm，乘坐空間將有更好的表現。受惠於先進的空氣力學與氣動聲學技術，風阻係數達到 0.24 cd，即使在高速行駛情況下，車內仍然保持寧靜舒適。

照明科技一直是 Audi 的拿手強項，新 A6 提供了三種不同版本的頭燈形式，頂級版本搭載了矩陣式LED，日行燈則由五個 LED 燈條組成。尾燈有著水平與垂直形式的LED燈條做搭配，在解鎖/鎖定車輛或使用方向燈時，脈衝式的動態顯示下將有著更高的層次質感。

內裝承襲了品牌旗艦 A8 的設計語彙，配備了10.1吋中控台上螢幕、8.6吋中控台下螢幕與12.3吋虛擬儀錶，結合MMI系統提供了先進且豐富的功能，在中控 T 字部位已幾乎看不到傳統實體按鍵，搭配 Car-to-x 提供即時交通號誌與路況訊息，或是找尋附近的停車場，增加日常生活實用便利性。

藉著中央駕駛輔助系統 zFAS ，A6 全車擁有五個雷達、五個攝影機、十二個超音波感應器和一個雷射感應器，可提供大量的行車資訊，規格已和 A8 的 Level 3 半自動駕駛相當，可滿足各式各樣的駕駛需求，也可使用 myAudi APP 於智慧型手機遠端操控車輛，包含自動停車與啟閉引擎等。

新 A6 全車系皆使用了輕度混合動力，藉著48V電力系統，結合BAS帶式啟動機輔助，減少引擎負擔，增加節能效果。初期在歐洲市場將配有汽油與柴油各一且皆為3.0 V6渦輪增壓的動力形式，分別是 3.0 TFSI 與 3.0 TDI，3.0 TFSI 提供250hp馬力與51kgm扭力，變速箱為七速 S Tronic 雙離合自手排，零百加速5.1秒，極速250km/h(電子限速) ; 3.0 TDI 提供286hp馬力與63kgm扭力，變速箱為八速 Tip Tronic 自排。全車系皆配有 Audi 金字招牌 quattro 四驅系統，搭配最多可轉動 5 度的後軸轉向系統，高速行駛穩定性與市區低速穿梭靈活性皆有水準之上的表現。

新 Audi A6 的售價尚未公佈，預計6月於德國上市，屆時可望與同級對手 Ｍ.Benz E-Class 與 BMW 5 Series 展開一場激烈的「德國三強內鬥」。