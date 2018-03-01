好醫師師新聞網記者曾美晴／台中報導

圖左：張耀中主任為患者檢查視力。（非當事人）圖右：血管攝影發現斑部視網膜下嚴重積水

台中47歲陳先生為工廠作業員，肩負全家六口生計，下班後得再打零工貼補家用，一年前他突然發現右眼模糊，看東西如同隔了一杯水，右眼影像更變得扭曲變形，赴醫檢查才得知罹患「中心漿液性視網膜病變」，透過「光動力雷射治療」後，視力成功從0.3恢復到0.8，讓他大呼：「終於不必擔心沒頭路了！」

亞洲大學附屬醫院視網膜科主任張耀中表示，陳先生為藍領階級，工作時需全神貫注，才能確保產品的不良率降到最低，一年前他右眼開始模糊，看東西時物品經常無故放大或縮小，且對色彩的敏感度大幅降低，害得他經常少鎖一個螺栓，或將螺栓鎖歪，導致產品不良率遽增，老闆一怒之下原本打算炒他魷魚，但念在他過去幾年皆為績優員工，才勉強讓他留校察看。患者擔心萬一失業，全家經濟恐陷入困境，先在診所反覆看診，卻遲不見效，赴其他醫院治療也未改善，爾後經友人介紹赴亞大醫院尋求醫師協助。

張耀中指出，經眼底螢光攝影檢查後，確診陳先生罹患「中心漿液性視網膜病變」，右眼因視網膜排水不良，造成黃斑部視網膜下嚴重積水，視力僅剩0.3，評估後，透過「光動力雷射治療」，過了一周，積水問題徹底解除，過了一個月，視力上升到0.8，成功讓他恢復工作中原有的良好表現。

張耀中指出，「中心漿液性視網膜病變」好發於30到50歲的男性，目前致病原因不明，不過統計上患者大多是具有性急、沒耐心、工作狂等特點的「A型人格」，研判誘發因子與壓力大、容易緊張、生活勞累、情緒波動大等有關，有的患者因黃斑部水腫後，會於3至4個月內自行吸收，並伴隨視力恢復，然而有些如陳先生的慢性患者，「光動力雷射治療」是最好的治療方式。

張耀中表示，「光動力雷射治療」為自費項目，是先在手臂注射光敏感性藥物，經血液循環到黃斑部，再以雷射光瞄準黃斑部漏水處，激發藥物治療，治療後一天內應避免暴露在陽光或刺激的光線下，再漸漸恢復正常室外活動，才能大幅緩解症狀，陳先生治療後也沒再復發。

張耀中提醒，民眾若黃斑部積水問題超過三個月，或一年內症狀反覆出現2至3次，則可考慮接受「光動力雷射治療」；而老化、吸菸、壓力、長期滑手機都會影響黃斑部的健康，透過「光動力雷射治療」後也應禁止咖啡因、酒類、高糖高脂等食物，學習放鬆減輕壓力，並充分休息，才能達到最好的預後。

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