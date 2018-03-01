梅春排列三第18053期把脈：三膽8 5 6北京新浪網 (2018-03-01 15:02)
核心提示
奇偶數比以偶數球為強，特別是偶—偶—奇組合，更需關注防備；重球走偏機會較小，應以百號位為關注點； 連號姐妹球關注中號球區，以 4、5為突破口 ， 應注意防備；對號近期防備點位4、5、8；從近期和值分佈情況觀察，偶數大小和值是關注熱點，首選10、21這兩個點位。
守候精要
六碼組選：345678；和值倍投：21點；本周組選二碼守候推薦：58組合；膽拖實戰：膽球8，拖球：34567。未來兩期三膽指路：三膽：8、5、6；二膽：8、5；一膽8。
直選參考
051期：關注（3789/0568/3456） 重點推薦6注：565、563、586、583、584、585。組選參考：34568。
052期：關注（23456/789/01236） 重點推薦6注：576、586、582、596、591、592。組選參考：25689。
（中國體彩報-梅春）
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