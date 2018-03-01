14中9攪翻休城五小！頂起洛城天的是火箭舊將北京新浪網 (2018-03-01 15:03)
日期:3月1日，洛杉磯快船隊主場迎戰休斯頓火箭，此役快船替補蒙特雷斯-哈雷爾表現不俗，全場出戰29分鐘，14投9中得22分，外加4個籃板和2次助攻。在球隊大比分落後時正是他的挺身而出為快船化險為夷，不過最終快船以92比105不敵對手，結束兩連勝。
本賽季加盟快船的哈雷爾，場均能夠為球隊貢獻9.4分3.9個籃板和0.8次封蓋。來到洛杉磯后，哈雷爾的位置逐步被扶正，並且多次扮演奇兵的角色。在過去三場比賽中，哈雷爾得分全部上雙，並且進攻效率極高，成為快船隊維持西部前八的重要因素。
主場迎戰火箭的比賽中，哈雷爾替補出場顯現出效果。次節10分08秒特奧多西奇突破到禁區后，哈雷爾跟進接球完成三秒區野獸灌籃，為快船隊在落後時提升了士氣。
隨後7分24秒，特奧多西奇外線三分空位，假投真傳直塞哈雷爾，後者高高躍起獻上一記精彩炸扣。
哈雷爾的連續幾次籃下得分，讓火箭內線吃緊。隨後火箭舊將還時不時跟塔克對噴，哈雷爾面對老東家絲毫不手軟，嘴上也不留情面。
第三節比賽後半段，火箭隊再次祭出五小陣容，給了哈雷爾單打的機會。6分08秒哈雷爾低位強打巴莫特，依靠身體優勢碾壓到內線強硬將球放入籃筐。正是這次進攻過後，快船隊發動起一波瘋狂反擊，一波13比1的攻擊波將反超縮小到10分。
本節最後1分30秒時，哈雷爾單防克里斯-保羅封蓋掉對手的遠投，隨後他快下接球完成暴力扣籃，一氣呵成。
哈雷爾全場14投9中拿到了22分，外加4個籃板和2次助攻。儘管球隊沒能取得勝利，但是作為球隊輪轉陣容中的一名尖兵，能在老東家面前一展絕技，足以證明他成為了替補席上不可或缺的一員。
（珅葳）
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