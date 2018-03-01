牛亮排列三聚焦：防組三03678回補北京新浪網 (2018-03-01 15:04)
和值分析：0路和值尾前期低迷，後期防轉暖。和值指標中，20—27區間有走熱慾望，下半周和值可能在大數區盤桓；另繼續防除5餘3和值解凍。綜合推薦：13、20、22。
號碼冷熱：近7期，排列三熱號為845，關注「百位8」的表現。溫號為10。「個位0」整體呈現出走熱趨勢，短期必要防。冷號為72963。7和9在百位上都有機會。
組三提示：維持上文觀點，繼續防六碼組三035678，該指標理論間隔10期，從遺漏走勢圖上看，去年下半年以來整體走勢偏冷，後期看熱；六碼組三035678上次間隔24期開出，下次在理論值內開出的機會大，目前5期不見，周六前很敏感。縮小範圍，重點五碼組三03678，去年17199期至今僅有2次間隔低於理論值，階段比較冷，上次間隔33期解凍，回補在即。
跨度趨勢：跨度有逐步降低的趨勢，周末多關注中小跨度區域的表現；質數跨度有走熱需求。參考跨度：2、3、5。
特別提示：關注六碼組六012478逐步轉暖。該指標理論間隔8期，從遺漏走勢圖上看，去年下半年來雖未走出大冷態，但開出間隔整體偏高，後期看熱為主。縮小範圍，重點五碼組六01247，該指標自去年以來僅有2次開出間隔低於10期，僅有4次開出間隔低於理論值，可以說冷了一年多的時間，轉暖壓力較強。（牛亮）
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