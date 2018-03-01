「這是我們大家齊心合力的結果！」2月6日，在山東省體彩中心兌獎大廳里，前來領取大樂透1000萬大獎的濟南得主們心情大好，中獎的興奮、激動掛在每個人的臉上，大家不時互相慶祝一下，整個大廳其樂融融。

1000萬大獎落泉城 得主竟是40人

2月5日晚，體彩大樂透 第18016期開獎，全國送出3注1000萬大獎，其中一注被濟南彩民獲得，中獎票是一張「11+2」的複式票，投注金額924元，除去中得1000萬一等獎外，還中得三等獎30注、四等獎150注和若干小獎，單票中獎金額達到了1014萬元。

喜訊傳來，泉城彩市一派火爆，就在眾人熱議得主何人時，開獎第二天，得主就火速現身省體彩中心，為大家揭開謎底，原來是40人參與合買，才捧回的大獎。

合買團露臉領獎 歡天喜地過好年

據合買團團長，也就是濟南市槐蔭區01028中獎投注站站長孔長征介紹，中獎后，合買團內部就「炸鍋了」，直呼「大傢伙在一起堅持了這麼久，終於逮到『大魚』啦！」而且一商量，決定第二天一起出動「露臉」領獎，歡天喜地的過個好年。

2月6日下午，來到現場兌獎的有近20位代表，大廳里瞬間被熱鬧歡樂的氣氛包圍，大家還在意猶未盡的訴說著中獎的過程，「這次參與合買的決定太明智 了！」「我都堅持買了幾十期了，沒想到還真能中呢。」孔站長表示：「大樂透1000萬大獎一下落到面前，感覺真有點『懵』，中獎源於大家的堅持。」

彩民李先生接受了採訪，「得知中獎的那一瞬間很開心，但也沒有想像的那麼激動，相對而言還算平靜吧，買彩票為了中獎，也是做公益，希望大家多多支持 大樂透，多多中獎。」談到此次露臉領獎的決定，李先生也很淡定，「無所謂吧，1000萬大獎扣完稅，再分成40份，壓力也就不那麼大了。」

（山東體彩）