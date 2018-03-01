年度期理分析053期

3尾期連續兩期小大組合，獎號0、7上期同時重複，兩碼之間大空，看來小大組合繼續重點設防。號碼重點關注0、7、8、9四碼之間組合，其中0、7再次同時重複可 以關注。組六繼續重點設防。

百位大振幅轉移小數後防重複號鄰號0、1，次防5；十位7重複後有可能繼續重複，次防5、6；個位最大振幅轉移大數防鄰號8，次防7、9。

和值14、15、16、20。跨度：3789。六碼：015789。膽0、7。

定位：015/756/879。

年度期理分析054期

4尾近期出現重複號走強，1、6重複之後上期2、3兩碼同時重複。本期重重複走勢和鄰位斜連布局看，獎號兩翼發展重點設防，首選小大組合，再防大中小。號碼重 點關注0、2、3、8之間出現兩碼或三碼組合，2、3至少出現一個重複號，重點防2，不排除兩碼繼續同時重複。兩碼防20、22小數優勢重點。

百位2三碼重複重點，次防1、0、8；十位2鄰位回補重點，次防0、1；個位鄰位對應防8，次防9、3。

和值：10、13、18、19。跨度：678。六碼：012389。膽0、2。

定位：2108/201/893。

年度期理分析055期

5尾上期獎號開出大中組合，大數在隔期斷號之後再次兩碼優勢回補，繼續設防大數主力出號，關注兩大組合。號碼重點關注0、3、8、9之間的主力出號，重點設防 88組三對子和80、89的組六組合。

百位走勢后移，防8鄰位對應，次防5、7；十位走勢順勢后移，8等位斜連重點，次防3、9；個位大振幅對應設防0，次防9、4。

和值：11、16、17、25。跨度：189。六碼：034589。膽0、8。

定位：857/839/094。

（彩票巫師）

後期參考：078、077、079、578、228、229、208、823、880、830、889、890