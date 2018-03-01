競彩·勝平負自由過關

墨城VS墨勝利

墨爾本城連吃兩場敗仗，目前以10勝3平8負的戰績排名澳超第3位。墨爾本勝利在亞冠賽場上失利后，回到聯賽事輕取阿德萊德聯，目前以8勝5平8負的戰績排名第4位。Bwin初始指數為2.25 3.50 2.85，客勝指數偏高，利好主隊。

賽事類別：澳超

比賽時間：3月2日16：50

推薦參考：勝

櫻花VS札幌

大阪櫻花奪得日本超級杯冠軍之後，在亞冠賽場上表現出色，聯賽首回則是戰平橫濱水手。札幌岡薩多聯賽首輪不敵廣島三箭，他們與大阪櫻花同為上賽季升班馬，但表現大相徑庭。一球讓球下，主場作戰的大阪櫻花取勝問題不大。

賽事類別：日職

比賽時間：3月2日18：00

推薦參考：勝

川崎VS湘南

川崎前鋒在日本超級杯和亞冠賽場上連吃3場敗仗，聯賽首輪終於找到了狀態，客場以3比0輕取磐田喜悅。湘南海洋降入日乙僅一個賽季就重返頂級聯賽，他們首輪擊敗長崎航海，取得開門紅。兩隊之間實力相差不小，主勝可期。

賽事類別：日職

比賽時間：3月2日18：00

推薦參考：勝

摩納哥VS波爾多

摩納哥上輪聯賽惜平圖盧茲，結束了此前的連勝勢頭，球隊目前以17勝6平4負的戰績排名法甲積分榜次席。波爾多目前以10勝6平11負的戰績排名法甲第8位，連續兩輪未能進球。主勝指數呈下降趨勢，對摩納哥取勝持樂觀態度。

賽事類別：法甲

比賽時間：3月3日03：45

推薦參考：勝

波爾圖VS里斯本

波爾圖近期在聯賽中取得4連勝，目前以20勝4平的戰績排名葡超榜首。里斯本競技近期表現也不錯，目前以18勝5平1負的戰績排名第3位。平均指數約為1.66 3.56 5.14，從兩隊主客場成績對比來看，對波爾圖而言偏於保守。

賽事類別：葡超

比賽時間：3月3日04：30

推薦參考：負（火苗）

推薦投注單：澳超墨城勝×日職櫻花勝×日職川崎勝×法甲摩納哥勝×葡超 里斯本負，自由過關2串1、3串1、4串1、5串1。

（投注詳情：投注單由10注2串1、10注3串1、5注4串1、1注5串1組成）