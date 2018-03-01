競彩·混合自由過關

尼斯VS里爾

尼斯上輪客場言和波爾多，近五輪沒有勝績。里爾主場負於昂熱，近四輪沒有勝績。過往交鋒方面，尼斯佔據上風，近十次面對里爾沒有敗績，不過打出六場平局。近五次交鋒兩隊都有進球，其中總進球數2出現四次，本場總進球數看低。總進球數推薦：2；3

門興VS不來梅

門興上輪客場小勝漢諾威96，這是近五輪的首場勝利。不來梅主場小勝漢堡，近三輪取勝兩場，全部來自主場。過往交鋒方面，門興佔據上風，近五次交鋒沒有敗績，並且取勝其中四場。主勝指數約為1.90，略顯偏高，本場看好兩隊握手言和。勝平負推薦：平

摩納哥VS波爾多

摩納哥上輪客場言和圖盧茲，近十二輪沒有敗績，本輪開始前暫居第二位。波爾多主場言和尼斯，近兩輪沒有勝績。過往交鋒方面，兩隊平分秋色，不過最近三次交鋒，摩納哥全部勝出。目前主隊較為強勢，不過波爾多防守不錯，摩納哥有望小勝。比分推薦：1比0；2比1

比利亞VS赫羅納

比利亞雷亞爾上一個主場小勝赫塔費，近期主場表現一般。赫羅納上一個客場慘敗於巴薩腳下，近期客場鮮有勝績。過往交鋒方面，兩隊互有勝負，本賽季首次碰面，比利亞雷亞爾客場擊敗赫羅納。主勝指數約為1.80，較為看好主隊不敗。勝平負推薦：勝平

伯恩利VS埃弗頓

伯恩利上輪主場言和南安普敦，近十一輪沒有勝績，聯賽排名有所下滑。埃弗頓客場負於沃特福德，聯賽客場四連敗。過往交鋒方面，伯恩利稍處下風，不過本賽季客場對決則是先下一城。主勝指數約為2.55，伯恩利主場有望擊敗太妃糖。勝平負推薦：勝

費拉拉VS博洛尼

費拉拉上輪客場拿下克羅托內，這是近九輪的首場勝利。博洛尼亞主場力克熱那亞，近兩輪全部取勝。過往交鋒方面，本賽季兩隊有過一次對決，費拉拉客場告負。平局指數約為3.12，和客勝指數相近，所以本場比賽看好兩隊各取一分。勝平負推薦：平

塞維利VS畢爾巴

塞維利亞上一個主場慘敗於馬德里競技腳下，稍有回暖的態勢遭遇打擊。畢爾巴鄂上一個客場負於馬德里競技，客戰發揮起伏較大。過往交鋒方面，塞維利亞處於下風，不過近四次主場面對畢爾巴鄂取勝三場。主勝指數約為1.65，看好主隊拿到三分。勝平負推薦：勝

特魯瓦VS日爾曼

特魯瓦上輪客場負於雷恩，這是近三輪的首場失利。巴黎聖日爾曼主場輕取馬賽，近五輪全部取勝，其中四場零封對手。過往交鋒方面，大巴黎自然佔據優勢，近十次面對特魯瓦取勝八場，其中五場都是上半場就鎖定勝局，本場大巴黎有望延續強勢。半全場推薦：負-負（時雨）

推薦投注單：尼斯2；3×門興平×摩納哥1比0；2比1×比利亞勝平×伯恩利勝×費拉拉平×塞維利勝×特魯瓦負-負，混合自由過關4串1。