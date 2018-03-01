平昌冬奧會雖然大幕落下，但關於冬奧的話題還在繼續。短道速滑運動員武大靖獲得了中國代表團在本屆冬奧會上的唯一一枚金牌，有消息稱，下一屆北京冬奧會，武大靖有可能兼顧速度滑冰項目。本報記者就此事採訪了東北大學原體育部主任、速度滑冰國際級裁判王永祥，在他看來，武大靖作為世界短道速滑短距離項目的頂級運動員，其爆發力優勢明顯，但是耐力需要提升。

王永祥認為，武大靖是一名爆髮型運動員，「他是快速肌肉類型，爆發力強。但是在長距離項目上，他的速度和耐力需要提升。武大靖在短道500米的實力超群，如果把速度和耐力加強一些，在北京冬奧會賽季里，無人可以超越。」對於武大靖跨項的前景，王永祥非常看好，「他是世界短道500米的頂級運動員，有豐富的經歷和經驗。但是跨項的話需要技術上的提升，短道項目上他的彎道技術非常好，如果結合好速度滑冰的直道技術，會有很好的收穫和前景。」

展望四年之後在家門口舉行的冬季奧運會，王永祥認為，中國有很好的冰上項目基礎，「從北京冬奧會的周期來看，平昌冬奧會是我們非常好的一次練兵機會，經過這一屆的歷練，期待運動員在北京冬奧會周期會有更好的表現。」 瀋陽晚報、沈報融媒記者 周舟