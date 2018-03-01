藍采和競彩籃球提點：森林狼不懼強敵北京新浪網 (2018-03-01 15:09)
森林狼VS開拓者
比賽時間：3月2日11：30
明尼蘇達森林狼目前取得38勝26負的戰績，場均得分109.9分，場均失分106.8分。上場比賽，森林狼在客場以118比100輕取薩克拉門托國王。是役，森林狼全隊命中率為52%，三分球17投7中。唐斯砍下全場最高的26分，並摘下17個籃板，維金斯得到22分，蒂格得到20分和7次助攻，吉布森和別利察合力砍下27和12個籃板。
波特蘭開拓者目前取得35勝26負的戰績，場均得分105.1分，場均失分103.4分。上場比賽，開拓者在主場以116比99擊敗薩克拉門托國王。是役，開拓者全隊命中率為52.4%，三分球34投15中。利拉德得到全場最高的26分，並有12次助攻進賬，努爾基奇得到17分和9個籃板，阿米努得到13分和8個籃板，麥克倫姆得到11分，哈克勒斯得到10分，替補出場的納皮爾、戴維斯、科林斯和特納合力砍下39分和20個籃板。
在兩隊近7次交鋒中，開拓者4勝3負略佔優勢。
勝負：開拓者負
勝負讓分：開拓者負
勝分差：開拓者負1—5分
大小分：大分（藍采和）
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