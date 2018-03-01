2月23日，福建省福清市，正躺在床上的劉先生噌地一下躥了起來，大喊：「老婆，我中一等獎了！」此時正在做家務的劉太太卻不以為意：「假的吧，又跟我開玩笑！」

說起這段「中獎喜事」，坐在兌獎等候室的劉先生夫婦仍開心得合不攏嘴。原來，就在2月22日，福彩雙色球第2018020期開獎，來自福清的幸運彩民劉先生喜中560萬元超值大獎！

守號十年 一朝中獎

說起這次中獎的幸運號碼，劉先生感嘆道：「這號碼我守了十來年了，終於中獎了！」

既然是守了十來年的號碼，那麼這號碼來源對劉先生有特殊的意義嗎？對此，劉先生回答說：「這號碼，你要問我是怎麼來的，我也不記得了，但是每一個數字我都記得清清楚楚，隨時都能倒背如流。」說完，劉先生現場背了一遍彩票上的號碼，小編拿著彩票一看，果然分毫不差。

「我守的這個號啊，這幾年最多也就中過幾十塊，我常想這麼多年了，給我中個100塊也開心啊！」不過這回劉先生不再期盼100塊的獎金，因為這注幸運號為他帶來了560萬元的超值大獎！對此，劉先生感覺非常滿意，「原來前面只中幾塊錢就是為了後面發力，還好前面沒中太多。」

抽空買彩 不放過一次機會

說起中獎，劉先生表示，這多虧了自己當天抽空去投注站買了彩票。劉太太說：「我們那天聚會回來很累，直接就上樓休息了，我都不知道他什麼時候買的彩票。」劉太太告訴小編，直到中獎的那一刻她才知道，劉先生那天居然還抽空買了張彩票。

不過，對於這次買彩，劉先生倒是覺得非常正常：「我停完車以後看到投注站已經開門了（福清市融城鎮東門街北段福彩35010889投注站），又正好趕上周四，那肯定要買上一張啦！」

午飯沒吃 火速領獎

買完彩票的劉先生並沒有守著電視看開獎的習慣，所以當晚中得大獎的事，劉先生並不知曉。直到休息了一晚以後，第二天中午，躺在床上等著吃午飯的劉先生，用手機翻看前一晚的開獎號碼時，才發覺自己中了大獎：「這幾個號碼，我一眼就看出來了，是我守的號！」

發現自己中了大獎之後，劉先生一下子從床上彈了起來，一路小跑告訴妻子這個好消息。不過相比於激動的劉先生，劉太太卻異常平靜：「又和我開玩笑。」直到劉先生拿出彩票和妻子再次核對過後，劉太太才興奮起來：「居然是真的！」

激動的劉先生已經顧不上吃午飯，帶著妻子開車直奔省福彩中心領獎，他開心地表示：「狗年開市第一期就能中大獎，這個年真是夠旺！」

（福建福彩）