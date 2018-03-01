阿布競彩比分2串1推薦：巴薩勢如破竹北京新浪網 (2018-03-01 15:10)
競彩·比分精選
阿森納VS曼城
阿森納目前以13勝6平8負的戰績排名英超第6位，進51球，失36球，近期在連吃兩場敗仗，他們在英聯杯決賽上正是負於本場對手曼城。曼城目前以23勝3平1負的驕人戰績排名榜首，進79球，失20球，奪冠指日可待。在兩隊近10次交鋒中，阿森納取得3勝4平3負的戰績。威廉希爾指數由3.50 4.00 1.91調整為3.80 4.00 1.83，主勝指數上升，客勝指數跨區間下降，凸顯客勝賽果。讓球普遍為曼城讓半球。以3.25球分界的大小球指數，大球回報率居於高位。
賽事編號：周四005
比賽時間：3月2日03：45
推薦參考：1比2；1比3
拉斯帕VS巴薩
拉斯帕爾馬斯目前以5勝4平16負的戰績排名西甲第18位，保級前景不妙，進18球，失52球。巴薩上輪聯賽痛擊赫羅納，目前以20勝5平的不敗戰績領跑積分榜，進68球，失12球。在兩隊近9次交鋒中，拉斯帕爾馬斯2平7負未有勝績。平均指數約為13.32 7.12 1.19，形態及配置正常反映了兩隊之間的實力差距。讓球普遍為巴薩讓兩球半，與指數相當，讓球方優勢極大。以3.5球分界的大小球指數，大球回報率居於中位，基本符合兩隊的攻防表現。
賽事編號：周四006
比賽時間：3月2日04：00
推薦參考：0比4；0比3（阿布）
推薦投注單：周四005阿森納（1比2；1比3）×周四006巴薩（0比4；0比3），2串1及單關。
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