熱那亞VS卡利亞

意甲中下游球隊熱那亞目前以8勝6平12負的戰績排在聯賽第13位，球隊本賽季主場僅取得3場勝利，但是上個主場2比0力克意甲豪門國際米蘭，爆出不小的冷門。中下游球隊卡利亞里目前以7勝4平15負的戰績排在聯賽第14位，球隊客場戰績為3勝3平7負，負率達54%。本場初始以主隊讓半球高回報率開始受注，隨後降至中高回報率，對熱那亞支持持續增強。Bet365初始指數為1.95 3.30 4.00，隨後平負回報率持續升高。綜合分析，看好熱那亞主場取勝。

賽事類別：意甲

比賽時間：3月4日19：30

推薦參考：勝

馬賽VS南特

法甲勁旅馬賽目前以16勝7平4負的戰績排在聯賽第3位，距離第二名球隊摩納哥僅有2分差距，球隊主場戰績為9勝3平1負，勝率高達69%。中上游球隊南特目前以11勝6平10負的戰績排在聯賽第6位，球隊客場戰績為5勝4平5負，負率為36%。本場初始以主隊讓一球中高回報率開始受注，對馬賽主場取勝信心十足。易勝博初始指數為1.51 4.10 5.20，隨後調整至1.46 4.20 5.70，對南特客場取分信心明顯不足。綜上所述，馬賽全取三分問題不大。

賽事類別：法甲

比賽時間：3月5日 04：00

推薦參考：勝（智博）

推薦投注單：意甲熱那亞勝×法甲馬賽勝，2串1。