●第18030期14場勝負

01 萊切城VS伯恩茅

兩隊28輪排名中游，萊切城主場6勝4平4負戰績尚可，伯恩茅客場3勝4平7負戰績稍遜。往績萊切城主場1勝2平佔優。主隊有實力半球讓步。推薦：31

02 利物浦VS紐卡斯

利物浦分心歐冠杯，聯賽主場8勝6平不敗；升班馬紐卡斯客場3勝4平7負不善客戰。往績利物浦主場18勝4平1負佔優。主隊球半/兩球讓步。推薦：3

03 南安普VS斯托克

兩隊排后五位，本場保級戰。南安普為平局大師，主場3勝6平6負戰績不佳；斯托克客場1勝4平9負不善客戰是其軟肋。主隊半/一讓步虛高。推薦：31

04 熱刺VS哈德斯

熱刺疲於多線作戰，聯賽排名第四，主場9勝4平1負卻戰績不俗；升班馬哈德斯客場3勝2平9負戰績不佳。本場主隊兩球半讓步無非凈勝幾球。推薦：3

05 斯旺西VS西漢姆

斯旺西身陷降級圈內，還分心足總杯，主場5勝2平7負戰績中近獲三連勝；西漢姆客場2勝5平8負不善客戰。主隊平手讓步保級題材凝重易熱。推薦：31

06 沃特福VS西布羅

沃特福排中游，主場5勝4平5負戰績平庸；副班長西布羅客場1勝4平9負則是客場蟲。往績沃特福主場2勝4平5負處下風。主隊平/半讓步。推薦：30

07 法蘭克VS漢諾威

法蘭克排第四，主場5勝3平4負戰績中近獲三連勝；升班馬漢諾威客場2勝5平5負不善客戰。往績法蘭克主場5勝4平3負佔優。主隊半球讓步。推薦：3

08 奧格斯VS霍芬海

兩隊同以8勝8平8負排名中游，奧格斯主場5勝4平3負戰績尚可；霍芬海客場2勝4平6負戰績不佳。往績奧格斯主場6勝1平3負明顯佔優。推薦：31

09 沙爾克VS赫塔

沙爾克排名第三，主場6勝4平2負戰績不俗；赫塔排名中游，客場3勝6平3負戰績平庸。往績沙爾克主場12勝5平1負佔優。主隊半/一讓步。推薦：31

10 漢堡VS美因茨

兩隊排名后三保級戰。漢堡主場3勝3平6負戰績不佳；美因茨客場1勝4平7負不善客戰。往績漢堡主場4勝3平4負平分秋色。主隊平半讓步。推薦：31

11 沃爾夫VS勒沃

平局大師沃爾夫主場2勝7平3負戰績平庸；勒沃客場5勝4平3負頗有得分能力。往績沃爾夫主場15勝1平5負佔優。客隊平/半讓步坐和望贏。推薦：01

12 萊比錫VS多特

兩隊都有分心歐羅巴，萊比錫近遭兩連敗狀態稍差；多特近九輪5勝4平不敗，6勝4平2負戰績不俗。往績萊比錫2勝1負佔優。客隊平手讓步。推薦：01

13 拉齊奧VS尤文

兩隊都要分心義大利杯和歐戰，近期賽程密集。拉齊奧主場7勝2平3負戰績不俗；衛冕冠軍尤文客場11勝1平1負則是客場龍。客隊平/半讓步。推薦：01

14 那不勒VS羅馬

那不勒歐羅巴出局，聯賽26輪暫居榜首；羅馬分心歐冠杯，客場7勝4平1負戰績不俗。往績那不勒主場5勝3平5負平分秋色，主隊半/一讓步。推薦：3