●第18031期14場勝負

01 曼城VS切爾西

曼城以巨大優勢領跑英超積分榜，此前加冕聯賽杯更令球隊上下士氣大振。切爾西近期負多勝少，在第二集團中處於弱勢。主勝指數偏高，宜防冷。推薦：30

02 弗賴堡VS拜仁

弗賴堡近期表現不俗，排名得以遠離降級區。拜仁慕尼黑上輪悶和柏林赫塔，連勝勢頭被終結，但其領先優勢仍然巨大。兩隊實力相差懸殊，客隊當勝。推薦：0

03 科隆VS斯圖加

科隆上輪聯賽爆冷擊敗萊比錫紅牛，但排名依舊墊底。斯圖加特連戰連捷，保級機會大增。科隆讓平手/半球已是難得，其有望全取三分。推薦：3

04 切沃VS薩索洛

切沃目前以6勝7平13負的戰績排名意甲第14位，薩索洛以6勝5平15負的戰績排名第16位。主勝指數下降，客勝指數上升成為主流趨勢，利好主隊。推薦：31

05 亞特蘭VS桑普多

兩隊本賽季整體表現都很出色，但亞特蘭大近期賽程密集，成績下滑，而桑普多利亞近期則是勝多負少。主勝指數分歧過大，防平局為妙。推薦：31

06 貝內文VS維羅納

貝內文托是勝率最低的球隊，排名墊底。維羅納上輪聯賽擊敗都靈，終於結束了連敗頹勢。在這場保級對手之間的對話中，兩隊有可能分出高下。推薦：30

07 都靈VS克羅托

都靈連吃兩場敗仗，目前以8勝12平6負的戰績排名意甲中游。克羅托內連續5輪聯賽不勝，目前排名降級區邊緣。面對弱旅，都靈全取三分的幾率不小。推薦：3

08 烏迪內VS佛羅倫

烏迪內斯連吃敗仗，但排名仍穩居意甲中游。佛羅倫薩上輪聯賽擊敗切沃，目前排名第10位。主勝指數普遍在3.10以上，對主勝賽果持否定態度。推薦：10

09 AC米蘭VS國米

AC米蘭近期勢頭強勁，屢屢零封對手。國際米蘭在主場表現有了起色，客場卻仍是狀態低迷。在主隊強勢的背景下，AC米蘭未獲指數足夠支持。推薦：10

10 巴倫西VS貝蒂斯

巴倫西亞狀態回升，排名穩居西甲前列。皇家貝蒂斯本賽季表現不俗，近期在客場取得連勝。主勝指數普遍在1.50以下，對巴倫西亞取勝持樂觀態度。推薦：3

11 巴薩VS馬競技

馬德里競技的強勢表現已經威脅到了巴薩的榜首地位，因此後者必將提起十二分精神。客勝指數呈下降趨勢，有分流主勝投注之嫌，主勝可期。推薦：3

12 社會VS阿拉維

皇家社會近期負多勝少，排名西甲下游。阿拉維斯同樣排名下游，但狀態處於上升期。平均指數約為1.76 3.79 4.31，平局指數偏高，賽果指向兩頭。推薦：30

13 蒙彼利VS里昂

蒙彼利埃是平局場次最多的球隊，目前排名法甲第5位。里昂目前排名第4位，連續5輪聯賽不勝。各項指數調整方向不一，有分流客勝投注之嫌。推薦：0

14 馬賽VS南特

馬賽上輪聯賽不敵巴黎聖日爾曼，近9輪首嘗敗績。南特連續4輪聯賽不勝，目前排名第6位。馬賽一向擅長主場作戰，此役有望全取三分。推薦：3

（火苗）