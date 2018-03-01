第18030期14場勝負由英超、德甲和意甲組成，英德組合依然是主力。

利物浦和熱刺都是主場作戰，分別面對紐卡斯爾和哈德斯菲爾德，兩場比賽均為實力懸殊的對決，兩支主隊有望勝出。萊切斯特對陣伯恩茅斯，斯旺西對陣西漢姆，兩支主隊不穩，其中斯旺西有輸球可能。南安普敦對陣斯托克城，沃特福德對陣西布羅，陶工和燈籠褲應會全身而退。

萊比錫紅牛對陣多特蒙德，一場強強對話，主隊應是不敗格局。法蘭克福對陣漢諾威，奧格斯堡對陣霍芬海姆，沙爾克對陣柏林赫塔，三支主隊取勝不易，客隊可能攪局。漢堡對陣美因茨，沃爾夫斯堡對陣勒沃庫森，兩場比賽看好客隊，其中勒沃庫森勝面稍大。

拉齊奧對陣尤文圖斯，兩隊周中都有義大利杯的比賽，因此影響可謂半斤八兩，本賽季藍鷹遇強則強，本場應有勝機。那不勒斯對陣羅馬，那不勒斯近期連勝不斷，此番主場面對紅狼不會懈怠。

本期膽材明確，競猜難度中等。

（吳銘 中國體彩報）