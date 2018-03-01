？ ？在很多人的印象中，《銀河護衛隊2》蠢萌的樹精小格魯特就是1代格魯特的「年輕版」。不過在近日，《銀河護衛隊》編劇James Gunn表示：小格魯特並非格魯特本人，而是格魯特的兒子。

《銀河護衛隊》編劇：格魯特死透了，小樹人是他兒子

？ ？James Gunn近日在推特上和粉絲們進行了一些交流，有粉絲提出：小格魯特還會長回格魯特啊，你的電影中就有證據，如果殺了一隻porg（《星戰8》中的萌物小鳥），它就再也回不來了。 對此Gunn回答：「格魯特死了，小格魯特是它的兒子。」

《銀河護衛隊》編劇：格魯特死透了，小樹人是他兒子

？ ？在此之前Gunn就曾經確認過，電影中與漫畫的角色設定不同，第一部電影中的格魯特確實是死了：「小格魯特不是格魯特，他完全沒有格魯特的任何記憶，兩個角色的個性也完全不同。」根據Gunn新透露的信息，兩個格魯特其實也有著「血緣關係」，不知道影迷朋友們會不會感到些許寬慰呢？