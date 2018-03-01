？ ？大家好，這裡是爆笑內涵囧圖，不好意思，小編今天來晚了，先給大家鞠個躬！話不多說，一起來看今天的囧圖吧~

游泳都不脫衣服，怕走光？

所以視頻呢？

有沒有人問：「那麼如果放P....」

我命由我不由它！

我沒有暗喻

很皮

這才叫真正睡美人

『下午一點半考數學，求你們一點鐘叫我起床』——該照片攝於京都大學，下午兩點十七分

人間椅子

實際是，找不出值得稱讚的地方了，才會說「你還挺可愛的」……

長出一隻貓

我想起，那個看上一個蘿莉就用腿纏起來養到大的螃蟹

日常黑

認識5個的就是大叔