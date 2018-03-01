大家好，這裡是正經遊戲，我是正經小弟。

遊戲中能稱得上厲害的玩家有很多，但是真正厲害的玩家是那種能以一己之力改變遊戲，能讓遊戲以其而變的玩家。甚至逼著網易策劃修改遊戲，逼著騰訊修改Bug，還專門為他設計了一個皮膚。今天小弟就讓大家知道那些神級玩家！

英雄聯盟——發現Bug，以一己之力對抗騰訊的傳奇

人物：發獃、

在《英雄聯盟》的S2時期，出現了一個「碾壓」各路職業選手的路人王「發獃丶」，人稱發獃哥，也被玩家稱作「國服第一路人王」。這位發獃哥靠著「開掛」成為了一個傳奇。

故事是這樣的，早期的《英雄聯盟》一直號稱是沒有BUG和外掛，甚至放話說，只要發現外掛就獎勵5萬元。這時發獃哥發現了利用金山遊俠課餘修改遊戲天賦的BUG，但是他的反饋卻絲毫沒有得到官方的重視。不忍遊戲因為外掛而衰落的發獃哥毅然決然的利用外掛衝擊王者，2000分段的排位只用5分鐘就獲得勝利。

這麼做就是想引起官方的注意，只是仍然沒有成功。最後他公開了BUG才讓騰訊注意到了這件事。雖然結果是他的號被封，但是他做到了他想做的事情。騰訊為紀念此事推出了瑞茲的皮膚「至死不渝」。雖然那可能是最醜的一個皮膚了，但是在中國卻是實力的象徵！象徵著一個玩家對於遊戲的熱愛與執著。

魔獸爭霸3——暴雪一半的補丁都是在針對這個男人的戰術

人物：Moon

遊戲《魔獸爭霸3》曾經因為許多厲害的選手重新平衡過遊戲，但是只有月神Moon能讓暴雪對暗夜精靈連續不停的削弱。暗夜精靈這個種族被Moon使用得出神入化，他手下的暗夜精靈甚至被玩家稱為「第五種族」。

他對暗夜精靈的理解已經到了入木三分的地步，所以利用暗夜精靈開創了許多流派，這些流派就成為了其他所有種族的惡夢。為了遊戲平衡，暴雪不得不針對這些流派一直削弱暗夜精靈，比如：Moon的「亂礦流」讓生命之樹的建造時間增加、「小鹿海」逼的暴雪增加樹妖的經驗值、守望者的毒鏢CD增加、自然的祝福研發的時間，全都是因為MOON的戰術。從War3第一個補丁到最後一個補丁，有一半的補丁都是在針對Moon。我彷彿聽到Moon的內心再說：暴雪，你TM就是在針對我胖虎！

夢幻西遊——一個人PK策劃全體

人物：小豬妮妮

玩家「小豬妮妮」是《夢幻西遊》中的一個普通玩家，但是她卻引起了策劃組全體的關注。原因是她在裝備和等級都遠遠落後的情況下單挑200環的任務。她當時使用「女兒村」這個職業來戰鬥，在戰鬥中她利用職業特性隱身，讓鬼魂寶寶殺怪，寶寶死後等待復活就繼續往複。策劃因此修改了NPC的技能。

但是小豬妮妮也沒有認輸，她把人物改成全血加點，然後喝酒放修羅咒的同時放命歸為自己回血，在保證自己安全的情況下把怪彈死。結果就是逼得策劃二改遊戲。這無疑是以智慧戰勝遊戲策劃全體的典範，只不過後果就是女兒村自此走向落寞。

魔獸世界——那個視頻出現的那一夜，狂暴系戰士哭了兩次！

人物：因達拉瑪

在2004年的時候，戰士是《魔獸世界》中公認的最弱職業，然而玩家因達拉瑪放出的一個視頻讓全體戰士都哭了，那是喜極而泣。視頻中，他控制著戰士用高超的技巧加上必爆嗜血觸發亂舞效果，提升加速35%，因為高超的技巧，這個BUFF相當於全程無CD，那清場速度簡直疾如赤兔。

只是一夜之後，全體戰士又一次哭了。看到戰士那麼影響平衡的輸出，暴雪自然就進行了大改，相當於廢了戰士的狂暴系。後來，暴雪就雇傭這位玩家成為一個物品設計師，遊戲中的「拉瑪蘭迪的抉擇之刃」就是取自他的名字（因達拉瑪（indalamar）英文倒過來就是拉瑪蘭迪（ramaladni））。

反恐精英——影響數千萬玩家的提議

人物：shaguar

shaguar是cs中一個大神級人物，cs中的AWP狙擊槍被他用得出神入化，只要熟悉CS的玩家都會認識他，很多人都是看他的視頻才學會使用AWP這把槍的。

只是大多數人都不知道，他對CS做出的最大貢獻是寫了一篇名叫《Show Me The Money》的文章。在文章中他給CS的「金錢系統」提出了許多寶貴的建議，讓V社直接對「金錢系統」做出了大幅度的修改，之後這套系統便沿用至今。shaguar的這篇文章直接影響到了數千萬人之後的遊戲體驗以及各大賽事，所以他也是CS界中影響力最大的玩家之一。