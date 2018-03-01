說起《英雄聯盟（LOL）》，不少玩家首先想到的不是段位、皮膚，而是遊戲中那些性感撩人的妹子。

近日，韓國知名COS團體Team CSL就為我們帶來了《英雄聯盟》魔法少女COS，充分發揮韓國美女優勢，長腿細腰大胸各種還原，加上「星之守護者」的後期特效，真是美極了！

Cos美圖：