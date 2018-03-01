春到人間人似玉，燈燒月下月如銀。值傳統佳節元宵節到來之際，《神武3》為其量身打造了精彩紛呈的節日活動「元宵彩燈」。和心愛的TA一起懸挂彩燈，邂逅彩燈仙子；賞燈猜謎共度元宵佳節，品嘗美味元宵。《神武3》元宵活動3月2日暖心開啟，繽紛好禮與你相約。

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《神武3》官網：http://sw3.duoyi.com/

《神武3》寒假活動：https://sw3.duoyi.com/jieri/winter/

張燈結綵歡度佳節 邂逅彩燈仙子

一曲笙歌春如海，千門燈火夜似晝。一年一度元宵節到來，千家萬戶張燈結綵歡度團圓佳節。在這舉國歡慶的日子里，太宗李世民下詔舉辦宮廷彩燈盛會，並下令朝廷製作彩燈發給百姓，讓百姓都張燈結綵，共度元宵佳節。

活動期間，30級以上的少俠可單人或異性雙人組隊參與活動，通過完成20次彩燈任務得到造型各異、美感十足的宮廷彩燈。到指定地點懸挂宮廷彩燈會觸發隨機事件，遭遇燈妖開啟挑戰模式，還有機會邂逅彩燈仙子接受祝福。趣味玩法暖心來襲，繽紛好禮樂享不停，趕緊和心愛的TA一起參加《神武3》元宵彩燈活動吧！

賞燈猜謎贏取獎勵 品嘗美味元宵

制燈謎、猜燈謎，是元宵節最具代表性的傳統習俗。宮廷彩燈完成後，少俠們可以製作各種燈謎讓其他玩家前來解答，也可以尋找其他玩家掛起的彩燈進行燈謎競猜。正確答題就有幾率獲得元宵禮券，禮券可在活動NPC處兌換各樣不同的美味元宵。

元宵可以給寵物同時增加資質和資質上限，一共有五種類型，分別對應攻擊、防禦、體力、法力、速度資質。想要全面提升寵物資質嗎？想要打造更極品寵物嗎？快叫上小夥伴一起來《神武3》參與活動兌換元宵吧！

普天同慶萬民同歡，懸挂宮廷彩燈裝扮美麗長安，更有機會邂逅彩燈仙子；競猜燈謎智力大比拼，贏取元宵禮券兌換美味元宵，助力打造更完美寵物。《神武3》元宵活動暖心開啟，現在就登錄遊戲和小夥伴一起猜燈謎、品元宵、贏取豐厚獎勵。

關於《神武3》：

《神武3》是多益網路2017年推出的全新回合網游，快樂免費、青春相伴。結婚交友、子女養育，有愛萌寵與你並肩作戰，足不出戶結交四海好友；畫面清新、玩法有愛，幫派家庭活動豐富，跨服切磋一起戰個痛快。任務探索策略PK休閑交友，總有一樣是你的最愛。