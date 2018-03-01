預約開始《決戰》刪檔內測3月6日14點啟航北京新浪網 (2018-03-01 15:12)
《決戰》 刪檔內測將於2018年3月6日14點激情啟航!
自銳我科技獲得科幻網游《決戰》獨家授權的消息公佈以來，廣大熱情的玩家們一直給予巨大的支持與關注。元宵節即將到來之際，銳我科技宣布《決戰》將於2018年3月6日14點正式開啟刪檔內測，同時恭祝廣大玩家元宵節快樂！
獨具代表性的科幻類第一網游《決戰》，其遊戲畫面流暢清晰，場景宏大唯美，科技感十足，畫面精緻清晰。此外，既真實又不失特色。而遊戲的動畫特效也十分炫酷，施法流暢，技能效果也十分華麗，還有激情的BGM讓玩家在遊戲中能夠有很強的舒適感與代入感。
《決戰》封測已進入倒計時，封測預約資格正在火爆進行中。因為測試名額有限，僅在預約開啟后的幾個小時就已經達到幾千人的預約，想要參與封測的小夥伴可要抓緊時間儘快預約，以免開測時留下遺憾。
官方網站手機預約地址：http://droiyan.ruiwoo.cn/Droiyan/Droiyan/index.jsp
掃一掃立即預約！
《決戰》QQ群：537840904
《決戰》新浪微博：決戰國服
《決戰》微信公眾號：決戰
相約2018，共同期盼，《決戰》刪檔測試即將啟航！再次祝願給予《決戰》支持與關注廣大玩家元宵節和和美美，團團圓圓！
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