今天，《環太平洋：雷霆再起》發佈最新中文海報，面對再次來襲的怪獸軍團，四大機甲輪番出擊各顯神通，亮出自己的大招武器與怪獸決一死戰。引力彈弓、離子雙刃劍、電弧鞭、「晨星」巨錘等更加先進酷炫的武器令人目不暇接，一場大戰即將熱血來襲。還不趕緊一起來看看！

人類再次陷入末日危機，更具殺傷力的怪獸軍團捲土重來，在城市中橫行肆虐企圖毀滅人類。新一代機甲駕駛學員臨危受命，駕駛四大機甲成為保護地球的最後一道防線。機甲戰隊全新升級的機體和炫目的戰鬥技能令人嘆為觀止，它們紛紛展示各自的最強火力和武器大招背水一戰抗擊怪獸。

機甲領袖復讎流浪者作為前作中危險流浪者的集大成升級版，它更新換代了前代機甲的武器裝備， 2.0版的肘擊火箭加倍重拳出擊迅速擊倒巨獸；升級后的雙手鏈鋸也植入了獨立的熱源為鏈鋸加熱，能以更具攻擊性的近身格鬥方式進行戰鬥。而復讎流浪者的最強大招則是引力彈弓，通過暫時扭曲引力場來操縱及扭曲數輛汽車，並把它們如彈丸一般拋向怪獸，震撼十足。

軍刀雅典娜擁有卓越的高科技流線型設計與明亮色彩，堪稱機甲戰隊中的一輛「超跑」。它的靈活性極強，能夠通過彈跳、翻滾、踢腿等酷炫方式重擊怪獸，並用它的大招武器——兩把離子雙刃劍將怪獸開膛，令人瞠目結舌。另外她的兩把劍還能合二為一，作為一柄長劍使用，殺傷力驚人。英勇保護者的大招武器——電弧鞭極具攻擊性，能夠纏繞在怪獸身上併發出令其癱瘓的強大電擊。上一秒英勇保護者還被怪獸甩於樓宇之間，下一秒就勇猛揮鞭，將怪獸捲入大樓，令人叫絕。

四大機甲置身於城市廢墟之中，末日危機下他們各自放出大招，等待迎戰最強大的怪獸軍團。

電影《環太平洋：雷霆再起》將於3月23日登陸全國影院。準備要去看了嗎？