新浪科技訊 3月1日下午消息，2018年十三屆全國人大一次會議即將召開，來自湖南代表團的姚勁波代錶帶來了圍繞民生及社會發展這一主題的四個建議案，分別是加強「三農」信息化建設，服務鄉村振興戰略的建議；優化產業環境，培育新服務業成為社會發展新動能的建議；規範租房市場，保障「租」有所居的建議；利用互聯網促進殘疾人就業創業的建議。

加強「三農」信息化建設，服務鄉村振興戰略的建議

在關於加強三農信息化建設、服務鄉村振興戰略的建議案中，姚勁波針對在當前的農村發展中，基礎設施建設相對滯后，社會公共服務體系不健全，機械化普及程度低等問題提出意見。

他希望政府部門進一步鼓勵科技創新，促進農業高質量發展。注重生態治理，完善網路物流基礎設施建設，重視鄉村生態和精神文明建設，促進良性信息流動，構建村務數字化平台，打通基層治理「最後一公里」。加大信息化培訓力度，進一步提高農民收入，最終為鄉村振興打通一條信息高速公路，努力實現十九大報告所提出的「走中國特色社會主義鄉村振興道路，讓農業成為有奔頭的產業，讓農民成為有吸引力的職業，讓農村成為安居樂業的美麗家園」。

優化產業環境培育新服務業成為社會發展新動能的建議

在關於優化產業環境，培育新服務業成為社會發展新動能的建議中，姚勁波提出了「新服務業」的理念，即以數字化、品牌化、連鎖化、資本化為特點，並與互聯網深度融合，更充分地利用人工智慧、大數據等技術手段提升效率的服務業態。

針對當前服務業存在的行業政策支撐力不強、服務標準化制度缺失、創新人才引留難等問題，姚勁波建議政府部門進一步放開新服務業市場准入，營造公平發展環境。引導企業參與標準制定，推進新服務業標準化建設。完善人才引留機制，為新服務業發展提供智力支持。共建共享新服務業大數據系統，重建消費安全秩序。最終助力服務業新興業態的蓬勃發展，使其成為拉動中國經濟的「新引擎」。

規範租房市場，保障「租」有所居的建議

在關於規範租房市場，保障「租」有所居的建議中，姚勁波針對租賃市場房源供給量不足，違規「群租」現象頻現等提出自己的意見。

他建議政府加強推動住房租賃制度建設，破除「買房才是安居」的固有觀念。希望政府進一步推動「租售並舉」等制度的落實，從政策層面予以保護，逐步使租房居民在享受基本公共服務方面獲得與買房居民同等的待遇。增加市場供應、在交易環節保障承租者權益，進一步增強承租者的「安全感」。鼓勵多方主體參與，加強租賃房源多渠道保障。同時，進一步放寬承租人租房時的公積金提取限額，並考慮租金抵扣個人所得稅。建議政府、房地產企業和專業化租賃機構應多方合作，在大型工業園區、商業區周邊增加經濟型公寓，進一步保障勞動者的就業和生活。

利用互聯網促進殘疾人就業創業的建議

在關於利用互聯網促進殘疾人就業創業的建議案中，姚勁波針對當前殘疾人就業渠道窄、殘疾人群體與用人企業信息不對稱、一些用人單位對殘疾人就業仍有偏見等問題做出分析。

他建議相關部門從開展網上技能培訓，增強就業競爭力。拓寬就業信息渠道，鼓勵企業加大招聘力度。提高信息化水平，推動殘疾人就業等基礎資料庫建立使用。完善服務措施，支持殘疾人利用互聯網創業幾個方面著手，彙集社會各方力量，以線上線下協同服務模式，助力殘疾人就業、創業，為殘疾人事業提供更廣闊的發展空間。（肖鵬）