京沈高鐵遼寧段開始聯調聯試北京新浪網 (2018-03-01 14:48)
經濟日報-中國經濟網北京3月1日訊 3月1日，京沈高鐵（遼寧段）開始聯調聯試。據悉，京沈高鐵遼寧段自2014年3月、河北段自2014年4月、北京段自2015年12月正式開工建設，線路自北京鐵路樞紐引出，經河北省承德市，遼寧省朝陽、阜新市後接入瀋陽鐵路樞紐瀋陽站，設計時速350公里，建築里程698公里，其中遼寧段407公里。全線新建車站19座，其中遼寧段新建牛河梁、喀左、奈林皋、朝陽北、北票東、烏蘭木圖、阜新北、黑山北、新民北、古城子等10座車站。
據介紹，聯調聯試主要包括軌道、路基、橋樑、隧道、電力及牽引供電、通信、信號、客運服務系統、綜合接地、電磁環境、振動雜訊、聲屏障、自然災害及異物侵限監測系統等測試內容，使各子系統和整體系統的功能及性能達到設計要求，為順利開通運營提供科學依據。
京沈高鐵是國家規劃的「四縱四橫」高鐵網的收官之作，也是東北地區入關最快捷的通道。建成通車后，北京至瀋陽的旅行時間將縮短至2.5小時左右，京沈高鐵與目前的京哈鐵路秦沈段，將在東北地區形成一東一西兩條進京的客運通道，客運能力將得到很大提高。隨著通遼至新民北、赤峰至喀左高鐵的建成通車，內蒙古東部地區將融入高速鐵路網，通遼、赤峰等城市進京時間將大大縮短。東北地區客運通道進一步便利暢通后，進出關的鐵路貨運能力也將得到更大釋放，對於促進東北地區的經濟振興發展都將具有重要意義。
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