新華社上海３月１日電（記者黃安琪）因售賣假貨，一家公司被電商拼多多平台扣划貨款８萬余元。該公司將拼多多告上法庭，提出返還貨款等請求。上海市長寧區人民法院於日前駁回了該公司全部訴訟請求，認為拼多多打假合法有據，尊重商家意思自治。

２０１７年２月，成都某貿易有限公司起訴稱，其在拼多多平台實名註冊網店后，一直合法銷售貨物。２０１６年１２月２７日，拼多多以涉嫌出售假貨應當處以售假金額十倍違約金為由，凍結了網店的貨款賬戶，並從網店貨款賬戶內扣划資金８３７７１元。

該公司認為，自己並沒有出售假貨的行為，拼多多此舉侵犯了其合法權益，請求法院判決拼多多返還賬戶內資金８３７７１元並賠償相應利息損失等。

被告上海尋夢信息技術有限公司（拼多多平台）向法庭辯稱，凍結原告賬戶資金是根據雙方合作協議的約定，作為平台所有方對入駐商家具有管理權，只要入駐商家不出現售假、刷單套券等違反約定的行為，平台不會凍結或扣划其賬戶。

法庭認為，原告在被告平台上以電子簽章形式簽訂的若干版本的《平台合作協議》均有效，均對雙方產生約束力。此外，法庭確認貿易公司存在售假行為，拼多多「打假」合法有據。因此，法庭駁回了原告貿易公司全部訴訟請求。

主審法官鄧鑫表示，第三方電商平台方負有維繫交易秩序、維護交易安全的職責，也應當擁有制定商品和服務質量安全標準、消費者權益保護、糾紛處理方式及商家違規經營處罰等規則的權利。法院在查明事實的基礎上應當遵循商業主體意思自治原則，在法律底線內不干涉電商平台的自律管理。