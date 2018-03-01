新華社南京３月１日電（記者朱國亮）３月１日起至５月底，江蘇省公安廳將在全省開展「春雷行動」，嚴查嚴打嚴重交通安全違法犯罪行為，涉及黨員幹部和公職人員的，將抄告所在市、縣（市）級紀委和通報所在單位黨組織。

據江蘇省公安廳交警總隊發佈的信息，行動期間，江蘇公安交警部門將以高速公路、城市道路、國省道、農村縣鄉道為主戰場，嚴查嚴打酒駕毒駕、闖紅燈、無證駕駛、失去駕駛資格仍駕駛車輛、黑校車接送學生、黑加油車流動加油、工程車野蠻駕駛、農用車非法載人等嚴重危害道路交通安全的違法犯罪行為。

據了解，各地交警部門將與其他部門協作配合，對違法犯罪行為依法嚴處，如渣土車企業有３輛以上車輛存在闖紅燈、嚴重超速、故意遮擋號牌等行為的，將取消該企業申領通行證資格，並列入全省「黑名單」。

江蘇省公安廳交警總隊有關負責人說，這次行動主要針對春季道路交通管理規律特點，以嚴重交通違法犯罪行為為突破口，以零容忍態度持續嚴查嚴打，以形成強大震懾效應，樹立是非標準、明確行為底線、養成行車規矩，增強群眾安全感。

據介紹，交警部門在處理嚴重交通安全違法行為時，將按照規定採集當事人政治面貌等身份信息，並錄入公安交通綜合管理應用平台。對查獲的醉駕、毒駕、嚴重超員等嚴重交通安全違法犯罪行為，一律實名曝光，定期向社會公佈。