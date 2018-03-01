新華社北京3月1日電 題：告別「掐尖式」素質教育

新華社記者趙琬微

從幼兒園開始學琴、學舞蹈、學書法……以後不能作為升學的「敲門磚」了。教育部日前宣布，逐步壓縮義務教育階段特長生招生規模，直至2020年前取消各類特長生招生。新學期伊始面對這樣的政策，很多家長感到手足無措，學還是不學成了一個問題：不學，用心良苦的早期投入打了水漂，好像很吃虧；繼續學，不跟考試挂鉤，會不會浪費時間和精力？

殊不知，取消特長生招生並不等於不要興趣培養，而是要讓興趣培養擺脫功利色彩和「掐尖式」選拔，探索更普惠的素質教育，讓更多孩子有機會發展興趣、修養身心。

培養學生的興趣對豐富校園生活、培養學生體育、美育、科技等特長方面起到了積極作用。但近年來，「素質教育」扭曲為「應試素質教育」。一些孩子從小被逼著苦練一兩門「手藝」，在考級、比賽、升學的「升級打怪」中反而喪失了興趣。以特長生為目標的興趣培養，背離了素質教育的初衷。

此外，在大城市，有才藝的學生越來越多，而在經濟條件相對落後的地區，特長培養的機會少、成本高，成為許多家庭可望而不可及的「奢侈品」，素質教育發展不平衡、不充分凸顯出來。

告別「掐尖」走向「普惠」才是素質教育的初衷所在。2017年底，教育部公佈《學校體育美育兼職教師管理辦法》，明確中小學體育美育兼職教師不得由本校內的其他學科教師「兼任」，並對校外選聘作出具體規定。這表明教育部門注意到一些學校體美教育不足的問題，著力加強體育和美育教學，補齊短板。

取消特長生招生，讓興趣與功利鬆綁，實現「普惠」的素質教育，擁有一技之長的孩子並不會埋沒，在社會文化生活逐漸豐盈的當下，他們將會有更多出彩的機會。