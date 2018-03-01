新華社南寧３月１日電（記者覃星星）記者從廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳了解到，廣西持續加強住房保障和改善民生。２０１３年至２０１７年廣西完成農村危房改造９０．５萬戶，解決了３６０多萬農村貧困群眾的安全住房需求。

數據顯示，２０１７年廣西超額完成農村危房改造任務。國家下達廣西農村４類重點貧困戶危房改造開工任務７．１４萬戶。２０１７年底，廣西農村危房改造開工１５．２６萬戶、竣工１３．８０萬戶，累計完成投資５６．８億元。其中，農村４類重點貧困戶危房改造開工１１．３４萬戶、竣工１０．７０萬戶，均提前超額完成任務。

與此同時，廣西還加強了農村危房改造資金專項治理和審計問題整改，農村危房改造領域腐敗案件發生率同比下降了８９％，多發態勢得到有效遏制。

２０１８年，廣西將以更大的力度推進棚戶區改造進程，確保２０１８年完成各類棚戶區改造９萬套。同時，將農村危房改造與脫貧攻堅戰緊密結合，確保今年完成貧困戶危房改造６萬戶的任務。