廣西５年完成農村危房改造逾９０萬戶北京新浪網 (2018-03-01 14:51)
新華社南寧３月１日電（記者覃星星）記者從廣西壯族自治區住房和城鄉建設廳了解到，廣西持續加強住房保障和改善民生。２０１３年至２０１７年廣西完成農村危房改造９０．５萬戶，解決了３６０多萬農村貧困群眾的安全住房需求。
數據顯示，２０１７年廣西超額完成農村危房改造任務。國家下達廣西農村４類重點貧困戶危房改造開工任務７．１４萬戶。２０１７年底，廣西農村危房改造開工１５．２６萬戶、竣工１３．８０萬戶，累計完成投資５６．８億元。其中，農村４類重點貧困戶危房改造開工１１．３４萬戶、竣工１０．７０萬戶，均提前超額完成任務。
與此同時，廣西還加強了農村危房改造資金專項治理和審計問題整改，農村危房改造領域腐敗案件發生率同比下降了８９％，多發態勢得到有效遏制。
２０１８年，廣西將以更大的力度推進棚戶區改造進程，確保２０１８年完成各類棚戶區改造９萬套。同時，將農村危房改造與脫貧攻堅戰緊密結合，確保今年完成貧困戶危房改造６萬戶的任務。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
思薇爾 丁字褲．思薇爾 蕾絲 內衣．思薇爾 胭脂．思薇爾 軟鋼圈．思薇爾 珠光粉．思薇爾泳裝 SWEAR．思薇爾 生理褲．思薇爾 比基尼．思薇爾 城市．思薇爾 平口褲．思薇爾 泳裝 SWEAR．思薇爾 睡衣．思薇爾 背心．思薇爾 緞帶．思薇爾 Bra．思薇爾 二件式泳裝．思薇爾 小褲．思薇爾 高腰．思薇爾 丁香．思薇爾 短褲．思薇爾 泳衣．思薇爾 條紋．思薇爾 連身褲．思薇爾 內衣 無痕．內衣 黑色 思薇爾．思薇爾城市律動．思薇爾 馬甲．思薇爾 胸罩．思薇爾 中腰．思薇爾泳裝
- Anna Lou Of London倫敦品牌 C D 個性字母項鍊 金
- 【喬立爾】最愛傢俱 丹麥風情 雙抽床頭櫃 (白橡洗白)
- 【Cherish Diamond】-流光夜宴-八心八箭完美車工天然10分美
- 【Relax Time】Sweet 馬卡龍陶瓷時尚腕錶-淡粉x白/37mm(RT-
- Anna Lou Of London 倫敦品牌 優雅方牌字墜 銀項鍊 BELIEVE
- 【Cherish Diamond】-臻愛-八心八箭完美車工天然10分美鑽男
- TONY PEROTTI EVOLUTION 系列 軟牛皮中夾 #2313N(白配黑)
- BabyBabe 附蚊帳雙向加寬秒縮車-(綠色/紅色)
- 【adidas】菱格靚彩活力時尚玻麗腕錶-螢光桃紅(ADH6162)
- 【The Leather Satchel Co.】11吋 英國手工牛皮劍橋包 肩背
台媒：若馬遭起訴 周美青不排斥選台北市長討公道【北京新浪網】
2018年春運收官 「一票難求」問題進一步緩解【北京新浪網】
特朗普以國家安全為由否決博通收購高通【北京新浪網】
31條惠台措施獲台籍代表點讚 促落實盼「打通最後一公里」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》