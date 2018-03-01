新華社成都3月1日電（記者李倩薇）記者1日從成都市房管局了解到，成都市從3月1日起提高市民申領租房補貼的標準，將中心城區家庭年收入准入標準由5萬元提高到10萬元，單身居民年收入准入標準由3萬元提高到5萬元，符合條件的外來務工人員也可申領。

為進一步發展住房租賃市場，成都市於近日出台《關於進一步完善公共租賃住房租賃補貼工作的實施意見》。該《意見》明確，成都市戶籍居民申請租賃補貼，除年收入門檻外，還須符合以下條件：一是主申請人是成都戶籍；二是家庭自有住房（含租住公房）人均建築面積在16平方米以內，且未享受其他方式的住房保障；三是在成都市內租房居住並辦理租賃備案。

單身居民申請的，還應滿足以下條件之一：一是申請人年滿35周歲；二是申請人為已成年的最低生活保障人員；三是申請人為符合相關規定的優撫對象且已成年；四是申請人為民政部門認定的孤兒，現已成年；五是申請人在成都市穩定就業、與用人單位簽訂勞動（聘用）合同並繳納城鎮職工社保、公積金。

「家庭年收入在5到10萬元之間的人群遠高於5萬元以下的人群數量。」西南財經大學經濟學院副教授劉璐認為，這一政策實施后惠及的人群將大幅增加。

值得注意的是，為增強政策普惠性，公共租賃住房和公共租賃住房租賃補貼只能選擇其一。

從面積標準來看，成都戶籍居民租賃補貼面積為1人戶30平方米，2人戶45平方米，4人及以上戶70平方米。外來務工人員按個人申請發放，補貼面積為30平方米。補貼標準參照房管部門對外公佈的申請人所在行政區域的市場平均租金水平確定。

作為全國首批開展住房租賃試點的城市，成都市正著力發展住房租賃市場，現已組建國有住房租賃公司，推出國有租賃房源，同時出台政策，允許非本市戶籍居民的隨遷子女在租賃住房所在地接受義務教育。